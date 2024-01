Milei lanza una soga a la pesca con un triple tarifazo: “Ni gaviotas quedarán en el muelle”

La decisión del Gobierno de Argentina de dar marcha atrás en la licitación internacional de permisos de pesca, que anulaba los derechos de 80 buques de capital gallego y abría la puerta a la entrada masiva de flota asiática, saldrá cara al sector. Extraordinariamente cara. Porque, en resumidas cuentas, el equipo del ultra Javier Milei ha mantenido la esencia de su Ley de Bases y Puntos de Partida (conocida como Ley Ómnibus): liberalizar la actividad, dilapidar la normativa federal que ha regido al sector en los últimos casi treinta años y utilizar a la flota y las factorías como una especie de caja dispensadora de dólares. Su “no hay plata” resuena con estruendo a lo largo de las 112 páginas de la “versión final” de este decretazo, y singularmente en los 18 puntos centrados en la industria de proteína marina. A pesar de que es el octavo conglomerado del país, de que exporta unos 1.800 millones de dólares y de la generación neta de divisas, para Milei las armadoras están explotando sus recursos gratis. “Los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita [...] El recurso es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, reza el documento. De modo que no será uno sino al menos tres los tarifazos que, si prospera la Ómnibus, tendrán que digerir las empresas. Milei quiere empezar a debatir su macroreforma este jueves.

“Acá se va a armar un despelote que no van a quedar ni las gaviotas en el muelle”, ilustra a FARO el directivo de una de las mayores armadoras del país. Para empezar, constatan armadoras consultadas, el decreto mantiene la retención del 15% sobre el valor de las exportaciones, una tasa que antes era progresiva –entre el 1 y el 9%–, en función del valor agregado generado en tierra. Una “confiscación” que “desincentivará” la actividad de procesado en localidades como Mar del Plata, Puerto Madryn o Puerto Deseado y que causará “destrucción de empleo”. Teniendo en cuenta que Argentina apenas consume pescado, esta retención se traduce directamente en una tarifa sobre la facturación. En el caso de las pesqueras con capital gallego, y como anticipó este periódico, la factura rebasará los 50 millones de euros. Teniendo en cuenta que la pesca exportó 1.757 millones de dólares en 2023, según los datos facilitados ayer por la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), la recaudación por este tarifazo superará los 260 millones de dólares.

Pero hay mucho más. Y lo advierte el articulado de la Ómnibus cuando incide en que a los argentinos les corresponde “apropiarse” de parte de la renta que generan las pesqueras, que ya abonan los correspondientes impuestos y retenciones. En este punto cabe mencionar dos trabas adicionales: la licitación en régimen competitivo de los derechos de pesca y el abono de “ derechos de extracción”. No hay ninguna pista en las 112 páginas entregadas al Congreso de a cuánto ascenderá ninguno. A día de hoy, los permisos de pesca se establecen en base a las directrices del Consejo Federal Pesquero y se tienen en cuenta las inversiones realizadas, la trayectoria empresarial, en empleo generado o la valorización de los recursos en las fábricas. Esta subasta nacional no solo conllevará un coste, sino que generará, y así lo entienden todas las fuentes consultadas, una completa inseguridad jurídica. “Nadie construye un barco si no sabe durante cuánto tiempo podrá faenar ni qué cantidades”. En concreto, el punto “c” del artículo 7 determina lo siguiente: “licitar las cuotas de captura anual por especie y por zona de pesca, conforme las determine el Consejo Federal Pesquero”.

En la actualidad, solo la merluza (austral, hubbsi de cola, merluza negra y granadero) está sometida a cuota. Grupo Iberconsa, de hecho, lidera el ranking nacional con un 14,9% del total. El resto de las especies (langostino o calamar) no están cuotificadas. Y aquí entra el tercer tarifazo: los cánones o regalías. “¿Cómo van a cuotificar el langostino con una vida de dos años? Es puro azar”, condenan en la industria. Ningún diputado o miembro del equipo de Javier Milei ha sido capaz de aclarar a las empresas qué previsión de recaudación tienen por las capturas de merluza, por ejemplo, o cómo se va a manejar a futuro la pesquería del langostino.

La norma final

Sobre la asignación de cuotas “Fiscalizar las Capturas Máximas Permisibles por especie, establecidas por el Consejo Federal Pesquero y licitar las cuotas de captura anual por especie y por zona de pesca, conforme las determine el Consejo Federal Pesquero”.

Sobre los "derechos de extracción" “Percibir los derechos de extracción establecidos por el Consejo Federal Pesquero [...] Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran de financiamiento especifico proveniente de organismos financieros internacionales y/o que hayan sido otorgados o a otorgar a la República Argentina, conforme a los criterios que determine conjuntamente con el Consejo Federal Pesquero”

Sobre los cánones “La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita Argentina. Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”.

De acuerdo a la información recabada por FARO, Grupo Iberconsa es la compañía con más capacidad instalada en el país. Dispone de 26 barcos de pesca, muchos de los cuales de reciente construcción (API XII o API VIII) o sometidos a reformas integrales (Minchos Octavo). Es la pesquera más expuesta al terremoto Milei por cuanto dispone de la mayor cuota asignada de merluza, con un 14,99% del total (el tope está en el 15%). Conarpesa, en la que la viguesa Wofco controla el 45% del capital, despliega una flota de otros 22 pesqueros, por los 15 de Nueva Pescanova o los nueve de Profand. Vieirasa (4), Gandón (2) o Videmar (1) complementan esta inmensa presencia gallega en el caladero argentino, y eso sin tener en consideración las plantas frigoríficas o de elaboración.