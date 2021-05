La flota gallega en Argentina sale a la mar sin la tripulación vacunada: “No hay dosis”

Los sindicatos levantan el paro, convocado para exigir su inmunización inmediata, ante el desabastecimiento | El Gobierno se compromete a suministrarlas en un plazo de 40 días

De 68 años, Manuel Quiquiente era el jefe de máquinas del Xin Shi Ji 89, propiedad de Fénix Internacional. En ambos casos habían manifestado síntomas de coronavirus a bordo; el tripulante del arrastrero de Moradiña fue ingresado en un centro hospitalario, pero los sanitarios no pudieron evitar el peor desenlace. En una alianza más que inusual, todos los gremios (sindicatos) de Argentina de personal embarcado pactaron un paro de 48 horas –prorrogado después– para exigir la inmunización completa de todos los marinos, entre los que se encuentran las tripulaciones de los en torno a 60 buques de capital gallego que operan en sus aguas.

“Exigimos que el personal embarcado sea declarado prioritario para la vacunación. Esta insostenible situación no nos deja otro camino que el cese de la actividad". Las organizaciones convocantes han tenido que paralizar sus protestas, y no porque hayan logrado su cometido: no hay vacunas disponibles en Argentina.

“Las empresas no ejercieron presión en ningún momento para volver a faenar” Jorge Frías - Asoc. capitanes de pesca

Para el secretario general de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías, la acción conjunta ha logrado, en parte su cometido. “Queríamos ser atendidos y lo logramos, y nos comunicaron lo que ya sabíamos: el Gobierno está imposibilitado para vacunarnos”, apunta a FARO, tras haberse reunido con la ministra de Salud, Carla Vizzotti. “Es claro y cierto que faltan vacunas".

No estamos en oposición con sus planes, la reallidad nos demuestra que es imposible que se nos vacune”. Aunque los positivos masivos a bordo continúan produciéndose, como el del también potero Mishima Maru 8, de la armadora Maronti. En todo caso, como resume Frías, “no tiene sentido tener demorada la zarpada, tener los buques amarrados por algo que no va a ser posible conseguir no tiene mayor criterio”. En el caladero argentino, pota (illex argentinus), langostino y sardina son las especies que se faenan por temporadas, y será el próximo fin de semana cuando arranque la del también conocido como gambón, del que la viguesa Iberconsa es líder mundial.

Pese a no haber podido lograr la vacunación de los tripulantes, los gremios –la alianza incluyó el potente Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), oficiales de marina mercante, comisarios navales o electricistas– lograron arrancar un compromiso a Vizzotti. “La promesa de la ministra se encuentra en el plazo de 40 días, entiende que en ese tiempo estaríamos todos vacunados”. Asimismo, el sindicato que dirige Jorge Frías expuso a las autoridades las dificultades por las que atraviesan los capitanes de los buques. “No podemos pensar que un capitán tiene la facultad que se le imputa, de determinar la positividad de un virus que es invisible, y que los síntomas a veces no se manifiestan”.

Confinamiento

El Ministerio de Salud de Argentina registró este sábado un total de 32.171 nuevos contagios, así como 297 fallecimientos, en el que fue el primer día de un nuevo periodo de confinamiento que se prolongará durante nueve días. El total, el país ya acumula 3.514.683 contagios de COVID-19, mientras que los fallecidos ascienden hasta los 73.688 desde el inicio de la pandemia, según el balance publicado por la cartera sanitaria.