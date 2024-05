Son un referente mundial del bolero y de la balada romántica y Mocedades los han escogido para festejar una gira que conmemora sus más de 50 años sobre los escenarios. Junto al trío Los Panchos, liderado por el maestro Rafael Basurto Lara, Mocedades recala el próximo domingo, 26 de mayo, en el Auditorio Mar de Vigo para hacer un completo repaso por sus grandes éxitos. El leonés José Miguel González fue el último componente en entrar a formar parte del emblemático grupo y aborda en qué punto está este y cómo han logrado rejuvenecer a sus seguidores.

–Con más de medio siglo de trayectoria, ¿cómo están viviendo esta gira conmemorativa?

–Estamos muy felices porque estamos celebrándolo con una gira por todo el mundo. En 2023 finalizamos un recorrido por unos 15 países y esta semana acabamos de llegar de México, por lo que estamos muy satisfechos por haber podido llevar la música de Mocedades a todos los rincones de nuestra querida América y, muy especialmente, de hacerlo acompañados, gracias al proyecto de duetos con artistas de todo el panorama de la música. Desde Plácido Domingo a David Bisbal, pasando por Morad, Ana Torroja, Il Divo... son muchísimos artistas de todos los rincones de América y de España los que nos están acompañando y es maravilloso.

–Y después de tanto tiempo sobre los escenarios, la acogida entre el público sigue siendo calurosa.

–Por supuestísimo. Esta misma semana hemos actuado en Madrid con un teatro lleno, en Valencia y en Bilbao, igual. Lo mismo ha sucedido en las distintas ciudades de México en las que hemos estado, por lo que no podemos estar más que agradecidos al público, tanto por su fidelidad como por su renovación, porque nuestro público cada vez se va rejuveneciendo más y eso es una satisfacción enorme.

–¿Cuál es la clave para mantener al público fidelizado y para lograr ese rejuvenecimiento al que hace referencia?

–Pues, precisamente, llegando con este tipo de duetos a personas que antes nos desconocían. Gracias a estas colaboraciones podemos llegar a personas que escuchan a Gloria Trevi, David Bisbal o Morad, a las que de repente les llega la música de Mocedades y no solo les gusta, sino que se convierten en fans. A modo de ejemplo, recuerdo que cuando lanzamos el dueto con Morad, nos llegó un tuit de una joven de 14 años que era su fan y pasó a decir que era fan de Morad, pero que ahora le gustaba Mocedades. Es una satisfacción enorme, porque es renovarse o morir.

–¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de los últimos años y cómo está siendo la experiencia de compartir este concierto conmemorativo con Rafael Basurto Lara?

–Ahora mismo estamos centrados en estas colaboraciones, grabamos un disco sinfónico y varios en México, trabajando con mariachis. Nunca hemos parado de tener actividad y, además, estamos trabajando con los mejores productores del momento, primero con Juan Carlos Calderón, y ahora con su hijo, Jacobo Calderón. También trabajamos con ‘Kiko’ Cibrián, productor de Luis Miguel, con el que acabamos de lanzar un tema inédito que se llama Peregrina. Y con respecto al maestro Rafael Basurto Lara, esta gira la estamos haciendo acompañados de un icono de la música hispana como es él y juntos ya llevamos recorridos 20 países. Hemos hecho una mancuerna tan especial que es algo que el público acredita repitiendo en nuestros espectáculos.

–Mocedades es un grupo que se ha mantenido en el tiempo a pesar de la rotación de sus integrantes. Personalmente, ¿cómo ha sido su adaptación?

–Adaptación habría si tuviéramos un concierto cada seis meses; es que no te queda otra, o te adaptas o te adaptas, porque son cientos y cientos de conciertos, y tanto podemos estar actuando en el Auditorio Nacional de México, en Colombia, en España... Pienso que se ha trabajado más en los últimos 12 años que en los anteriores 30. La experiencia está claro que también es un grado, ha habido otras épocas de Mocedades en las que es posible que otra gente no haya tenido tanto desarrollo artístico como el que yo detecto en la actualidad. Estamos orgullosos del camino recorrido. En Mocedades continúa una de sus fundadoras, Izaskun Uranga, y yo soy el que menos tiempo lleva, pero todos los que pasamos por Mocedades tratamos de refrescar una trayectoria que es complicado que no se anquilose, y la verdad es que lo hemos conseguido.

–¿Cuáles son las expectativas de su concierto en Vigo y qué le seguirá a esa actuación?

–Vigo siempre nos recibe bien. Guardamos muy buenos recuerdos de nuestras actuaciones en el Teatro García Barbón, siempre ha sido el teatro de nuestros sueños en Vigo, pero nos han dicho que el Mar de Vigo también es entrañable y tenemos muchas ganas. Por otra parte, estamos plenamente inmersos en la gira y como grandes citas tenemos la del 20 de julio en el Teatro Real, y luego seguiremos por Estados Unidos y Sudamérica.

