El festival Pint of Science duplica presencia e investigadores participantes

La nueva edición del festival internacional de divulgación científica Pint of Science duplica su presencia en la ciudad y el número de investigadores participantes. Las charlas se celebrarán los días 13, 14 y 14 en el bar Cañaveral, como en años anteriores, y también en El Castro, que se estrena en esta iniciativa que se celebra de forma simultánea en 67 localidades españolas.

Los doce expertos participantes pertenecen a diferentes grupos y centros de I+D de la Universidad de Vigo y abordarán de forma amena diferentes temas de interés, desde energía verde y sostenibilidad, a genómica y acuicultura, pasando por la criptografía cuántica, la movilidad del futuro o la neurolingüística.

“Este ano ampliamos o festival a dous bares pola acollida de público das edicións anteriores e polo interese dos investigadores en participar. Tivemos que facer unha selección entre todos”, destaca Reyes Riveiro, responsable de la organización.

“O obxectivo do festival é intentar explicar diferentes temas ao público cunha linguaxe sinxela e informal para que poidan entendelos e tamén darse conta de que non son cousas alonxadas, senón que forman parte do seu día a día”, añade.

Cada día se celebrarán dos sesiones continuadas, a partir de las ocho de la tarde, y los asistentes podrán participar en un trivial científico y ganar premios, además de plantear sus propias dudas a los expertos. El evento cuenta con el mecenazgo de atlanTTic, Lonza y Optare, y la colaboración del Concello de Vigo, Ceos Galegos, Cienytech, IIM-CSIC, y la Universidad de Vigo.