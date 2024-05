Sale Noel Gallagher, entran Isius

Quedan todos los jueves para tocar y no hay ensayo en el que no se haga referencia al sueño que lograron cumplir hace apenas unos meses. Habían fantaseado con ello en 2022, cuando se encontraban inmersos en la grabación de su tercer disco, y finalmente se atrevieron a descolgar el teléfono, llamar, concertar una cita y plantarse allí en el puente de diciembre. Una mezcla de ilusión, emoción y también algo de incredulidad y un poco de “temblor de piernas” fue lo que sintieron los cinco integrantes de la banda viguesa Isius al verse a ocho escalones de la puerta de Abbey Road Studios y saber que tenían por delante cuatro jornadas para “cocinar” su nuevo disco, Studio 2, un trabajo que llega bajo el sello Ernie Records y que presentarán el próximo 24 de mayo en la sala Radar.

“Me da un poco de pena porque no soy capaz de transmitir lo que fue aquello, porque lo estoy pensando ahora mismo y se me ponen los pelos de punta. La experiencia fue increíble, nos dio una sensación de profesionalización tremenda. Si te gusta la música, te gustarán los Beatles, era como entrar en una especie de parque temático, y estar en donde se coció todo, en aquel templo de la música, nos produjo una mezcla de ilusión, temblor de piernas y emoción”, confiesa el bajista de la formación viguesa, Edu Romero. Y no es para menos, puesto que en los emblemáticos estudios de grabación londineses no solo se gestó la leyenda de The Beatles, sino que por sus instalaciones ha desfilado una infinita lista de grupos y artistas tan icónicos como Pink Floyd, Michael Jackson, U2, Oasis, Lady Gaga, Amy Winehouse o Freddie Mercury, entre otros. De hecho, Romero cuenta que “antes de grabar nosotros estuvo Noel Gallagher y los siguientes que entraban eran Muse. Es que fue alucinante”, destaca el músico vigués.

Los integrantes de Isius a las puertas de los estudios londinenses. / FdV

Durante cuatro jornadas, Edu Romero y sus compañeros, Jacobo de San Claudio, Alejandro Enríquez, José Viqueira y Carlos Gil, trabajaron en las mismas instalaciones que las grandes estrellas, dedicando dos días a la grabación de sus temas y los dos restantes a mezclas. En este sentido, el bajista de Isius dice que “como las íbamos a grabar en directo y no eran muy largas, sabíamos que nos iba a dar tiempo. El hecho de no grabar pista por pista, sino de hacer un directo y tocando todos la vez, nos permitió dejarlas listas en dos días. Hubo canciones que en la primera toma ya nos gustaron y alguno de los temas que más repetimos, lo grabamos tres veces, iban muy trabajadas”.

La formación viguesa está muy satisfecha por la experiencia vivida y también por el resultado de Studio 2, ya que además de haber sido inmortalizado en Abbey Road, “el hecho de haberlo grabado en directo es una diferencia fundamental con respecto a los anteriores discos”, indica Edu Romero, quien señala que “en otras ocasiones se habían grabado bajos y batería juntos, pero nunca el grupo entero. Esto es algo que se hacía mucho en la época de los Beatles. Por otra parte, nos hemos dado el gusto de meternos un poco más en las guitarras eléctricas, dando un paso más hacia el power pop o rock, lo que lo hace un disco mucho más cañero”.

En cuanto a la evolución de Isius, Romero apunta que “seguimos estando en el mismo punto que al principio, seguimos siendo cinco amigos que lo pasan bien tocando, sin ninguna pretensión de nada, y que cada semana desean que llegue el jueves para juntarnos a ensayar. Queremos profesionalizar al máximo la banda, porque nos gusta poder mostrar nuestro trabajo, pero pasarlo bien es nuestro leitmotiv, para nosotros es tan importante como ensayar, grabar y dar conciertos”, concluye.

