Cruce de acusaciones entre Xunta y Ayuntamiento por el agua en el IES de Beade

El BNG reclamó “actuacións urxentes no IES de Beade, que leva dende finais de 2023 sen subministro de auga potábel” y pidió la cooperación de la Xunta y el Concello “para resolver canto antes os problemas provocados pola presenza de chumbo e ferro na auga”.

A raíz de esta denuncia, la concejala de Educación, Olga Alonso, defendió que “non é un problema no abastecemento exterior, senón nas tubaxes do interior do centro. “A competencia é da Xunta”, anotó tras destacar que el gobierno gallego “ten constancia de que un parámetro das analíticas da auga é irregular desde decembro”.

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, anotó que los muestreos realizados por los técnicos de la Consellería “non detectaron ningún problema achacable á instalación interior do centro educativo”, pero “si na acometida, é dicir, antes de entrar no colexio”.