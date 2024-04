Un chispa en la zona de barnizado de una de las naves que integran las instalaciones madereras de Las 5 Jotas, en Candeán, pudo estar detrás del incendio que calcinó el almacén que ayer, por ser domingo, se encontraba vacío, no resultando ningún trabajador herido aunque sí se precisó de atención médica para una persona por un ataque de ansiedad. A mayores, tres bomberos fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro por golpes de calor.

El fuego se originó en torno a las 10.00 horas de la mañana, tal y como explicó una de las propietarias, Aurora Estévez Otero. “Al principio solo una chispa, y los vecinos y nosotros intentamos apagarla mientras se avisaba a los bomberos.”, lamentaba la dueña.Los efectivos del parque de Teis recibieron el aviso a las 11.50 horas de la mañana.

Una chispa en el área de barnizado provoca un incendio en una nave de Las 5 Jotas / e. villanueva / e. melchor

Por la magnitud de las llamas que rebasaban el concepto de conato, fue necesario dar aviso también a una unidad del parque de bomberos de Coruxo. En total, participaron de las labores de extinción un total de 16 efectivos, cuando por decreto se debería dar un mínimo de 21 efectivos, con el consiguiente sobreesfuerzo que supone para el parque.

Las tareas de extinción se alargaron durante horas debido al material altamente inflamable así como chapas de uralita y las maderas que se encontraban en el interior de las naves. Hasta el punto se personaron siete unidades de Bomberos que participaron de las labores de extinción del fuego, que provocó una importante nube de humo que se observaba desde múltiples partes de la ría. Fueron muchos los vecinos que comenzaron a contactar con el 112 Galicia desde diversos puntos del municipio para alertar de una densa columna de humo de color negro visible a larga distancia.

El incendio se produjo en las instalaciones que la compañía maderera tiene en Camiño do Chan do Labrador, número 56, en la parroquia de Candeán. La superficie de las naves alcanza los “8.000 metros cuadrados”, afirmaba Aurora Estévez Otero. El incendio no afectó ala totalidad de las naves, sino que aproximadamente se vio dañado en torno al 20% de las instalaciones. .

Los recintos que conforman las instalaciones de la empresa de Las 5 Jotas son variadas, ya que además de la de barnizado donde se concentran los productos químicos, también está otra destinada a la construcción de casa de madera.

Los bomberos trabajaron hasta bien entrada las 17.00 horas hasta la completa extinción del fuego. Hasta el punto también se presentaron agentes de la Policía Nacional y medios del distrito forestal de la zona. Además, se trasladó lo sucedido a las autoridades medioambientales de la Xunta de Galicia, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil. También efectivos del 061 al necesitar atención sanitaria por un ataque de ansiedad una persona que se encontraba en el exterior de las instalaciones.

Los tres bomberos afectados por sendos golpes de calor fueron derivados al Cunqueiro donde recibieron un tratamiento contra la deshidratación. Sobre las 19.00 horas del domingo recibieron el alta.