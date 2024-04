El PP pide aclaraciones sobre la tributación de las ayudas de libros de texto del Concello de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha pedido al Concello de Vigo que aclare si las familias vigueses deben tributar o no por las más de 20.000 ayudas para libros de texto que el Ayuntamiento concedió el año pasado y que, como adelantó este periódico, están saltando en la declaración de la Renta 2023 ante la confusión de los contribuyentes que recibieron esta beca para la compra de los manuales de sus hijos.

Al respecto, el concejal popular Miguel Martín ha lamentado que el alcalde, Abel Caballero, no aclarara ayer si estas ayudas están exentas o no de la declaración de la Renta durante una rueda de prensa que ofreció sobre el pago de las ayudas de libros de texto de este año y cuyo ingreso —denuncia el PP— se ha retrasado. "Lástima que no haya aprovechado la ocasión para aclarar si estas becas de libros tributan o no en la declaración de la renta, habida cuenta de lo ambigüo de las bases de la convocatoria y las lógicas dudas de las familias que a día de hoy no saben qué va a pasar", remarcó el edil del PP.

Preguntado por ello al Concello por parte de este periódico el pasado miércoles, desde Praza do Rei no se ha dado por ahora respuesta alguna.

¿Qué dice Hacienda?

Arranca la declaración de la renta del 2023. / EP

La duda de las familias sobre si tributar o no esta ayuda ha llevado a muchas familias a levantar el teléfono e intentar aclararlo a través de los múltiples canales que ofrece la Agencia Tributaria. Pero la consulta está creando todavía más confusión. Según el testimonio de varias familias y también de las consultas realizadas por este periódico, la respuesta es variable. Muy variable. Va desde el sí tajante garantizando que están exentas y que, por lo tanto no hay que tributar por ella; pasando por el no —igual de tajante—y que hay que incluirla como ganancias patrimoniales (casilla 301); pero también se ha llegado a informar desde los canales de comunicación de la Agencia Tributaria que sí se debe declarar, pero no como ganancia patrimonial, sino como subvenciones como rendimiento del trabajo, menos gravoso para el contribuyente. Pero hay más.

Las becas están exentas si...

Entre el sí y el no, este periódico ha recibido otra respuesta que apunta —aunque no al 100%—a que dichas ayudas están exentas. Desde Hacienda se remite a una de las resoluciones vinculantes (V1734-21) de la Dirección General de Tributos del año 2020 (pero hay más, alguna a solicitud de un Ayuntamiento español, la V1049-17 e incluso otra de 2016 surgida desde Galicia por las becas de libros de la Xunta). Según esta y otras aclaraciones solicitadas desde otros puntos de España por ayudas similares a las del Concello de Vigo, este tipo de becas no se deben tributar. Eso sí, para ello, su convocatoria debe cumplir una serie de requisitos que, a priori y a expensas de una aclaración oficial, sí cumplirían las bases de la ayuda municipal olívica que el PP ha calificado en las últimas horas de "ambiguas".

¿Qué requisitos deben cumplir estas ayudas para estar exentas de la declaración de la Renta? A grandes rasgos, y según la citada respuesta vinculante de la Dirección General de Tributos, "a efectos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Impuesto de Renta de Personas Físicas (LIRPF), están exentas las becas públicas percibidas para cursar estudios reglados cuando la concesión se ajuste a los principios de méritos y capacidad, generalidad y no discriminación en las condiciones de acceso de la convocatoria".

¿Cumplen estos requisitos la ayuda del Concello de Vigo? A priori, y según las bases de la convocatoria de las ayudas concedidas en 2023 (este año se concedieron las mismas que 'saltarán' en la campaña de la Renta 2024, aunque las bases son diferentes), sí estarían exentas. En ellas, en el apartado de "Compatibilidad y tratamiento fiscal" el Ayuntamiento de Vigo recogía, en primer lugar, que "será el que determine en cada caso la Administración Tributaria competente para, a renglón seguido, dejar claro que: