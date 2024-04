La ayuda de libros de texto del Concello de Vigo salta en la Renta y alarma a las familias

La campaña de la Renta 2023 trae sorpresa para las miles de familias viguesas que el año pasado recibieron alguna de las más de 20.000 ayudas de 205 euros del Concello de Vigo para la adquisición de libros de texto de sus hijos. Sorpresa (porque puede suponer un importante 'pico') y confusión.

Los vigueses se están encontrando con un aviso sobre esta beca a la hora de tramitar el borrador de la declaración de la renta 2023. Que Hacienda tenga constancia de ella no es extraño: desde 2015 las administraciones están obligadas a remitirle la relación de todos los ciudadanos que hayan recibido alguna ayuda pública. Tras esta primera sorpresa, el lío que está 'alterando' a padres y madres viene en los pasos siguientes. ¿Declararla y tributar por ella o no declararla y exponerse a un recargo de entre un 20% y un 50% sobre la cuota a pagar?

La notificación da la opción al contribuyente de incluir o no esta ayuda en su declaración. La primera duda está servida: ¿está exenta o se debe tributar por ella? En el segundo caso —el menos beneficioso para los que la recibieron— el sistema le da cuatro opciones para 'ecansillarla'. La más clara parece: Demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas. Y, según ha podido verificar este periódico, la diferencia en contra del contribuyente de incluir esta ayuda puede ser de más de 70 euros en el resultado final de la declaración (la cifra es variable ya que depende del tramo en el que se encuentre cada contribuyente).

¿Está exenta esta beca?

Opciones que ofrece el borrador de la Renta 2023 para incluir la ayuda de libros de 205 euros del Concello de Vigo. / FDV

Los grupos de padres y madres en redes sociales están que arden. "Es el tema de conversación y nadie consigue dar una respuesta clara", coinciden varias familias consultadas por este periódico.

Levantar el teléfono y lanzarle la consulta a Hacienda está creando todavía más confusión. Según el testimonio de varias familias y también de las consultas realizadas por este periódico, la respuesta es variable. Muy variable. Va desde el sí tajante garantizando que están exentas y que, por lo tanto no hay que tributar por ella; pasando por el no —igual de tajante—y que hay que incluirla como ganancias patrimoniales (casilla 301); pero también se ha llegado a informar desde los canales de comunicación de la Agencia Tributaria que sí se debe declarar, pero no como ganancia patrimonial, sino como subvenciones como rendimiento del trabajo, menos gravoso para el contribuyente. Pero hay más.

Una oficina de la Agencia Tributaria. / EFE

A mayores, este periódico se ha puesto en contacto con el Concello de Vigo para aclarar si las más de 20.000 familias que recibieron esta ayuda deben tributar por ella, aunque por el momento sin respuesta.

Las becas están exentas si...

Entre el sí y el no, este periódico ha recibido otra respuesta que apunta —aunque no al 100%—a que dichas ayudas están exentas. Desde Hacienda se remite a una de las resoluciones vinculantes (V1734-21) de la Dirección General de Tributos del año 2020 (pero hay más, alguna de ellas surgida incluso desde Galicia por las becas de libros de la Xunta). Según esta y otras aclaraciones solicitadas desde otros puntos de España por ayudas similares a las del Concello de Vigo, este tipo de becas no se deben tributar. Eso sí, su convocatoria debe cumplir una serie de requisitos que, a priori y a expensas de nuevas aclaraciones oficiales, sí cumplirían las bases de la ayuda municipal olívica.

¿Qué requisitos deben cumplir estas ayudas para estar exentas de la declaración de la Renta? A grandes rasgos, y según la citada respuesta vinculante de la Dirección General de Tributos, "a efectos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Impuesto de Renta de Personas Físicas (LIRPF), están exentas las becas públicas percibidas para cursar estudios reglados cuando la concesión se ajuste a los principios de méritos y capacidad, generalidad y no discriminación en las condiciones de acceso de la convocatoria".

Venta de libros de texto en una librería viguesa en el arranque del curso escolar / José Lores

¿Cumplen estos requisitos la ayuda del Concello de Vigo? A priori, y según las bases de la convocatoria de las ayudas concedidas en 2023 (este año se concedieron las mismas que 'saltarán' en la campaña de la Renta 2024), sí estarían exentas. En ellas, en el apartado de "Compatibilidad y tratamiento fiscal" el Ayuntamiento de Vigo recogía, en primer lugar, que "será el que determine en cada caso la Administración Tributaria competente para, a renglón seguido, dejar claro que: