La demora rozó las cuatro horas en el PAC el lunes por desvíos desde centros de salud

El puente de diciembre y Semana Santa están marcados en rojo en el calendario de los Puntos de Atención Continuada (PACs) del Área Sanitaria de Vigo. Son las fechas tradicionalmente con más afluencia de pacientes a sus servicios. Y este último periodo festivo cumplió con las expectativas en el dispositivo de la ciudad de Vigo sin desbordarlo. Lo que no se esperaban sus profesionales fue la cantidad de gente que llegó el lunes de Pascua. Las demoras para los casos banales rozaron las cuatro horas. La situación de tensión provocó que contactaran con la Policía hasta en tres ocasiones.

Profesionales atribuyen la elevada demanda a la situación que atraviesa Atención Primaria en la ciudad, ya que explican que la gran mayoría de las personas llegaron al dispositivo de la calle Pizarro tras pasar primero por sus centros de salud.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene cada vez más problemas para sustituir las ausencias de médicos de familia y pediatras. No solo vacaciones o días de libre disposición, sino también bajas de larga duración o jubilaciones. Muchas veces son los compañeros los que se reparten estos cupos, con la consecuente sobrecarga. Así es que algunos centros han adoptado la decisión de remitir casos urgentes de profesionales ausentes al PAC.

Urgentes y no urgentes

Usuarios de Teis, Lavadores, Taboada Leal o Pintor Colmeiro llegan a menudo en esta situación a las urgencias extrahospitalarias. Incluso acude gente para pedir partes de bajas o analíticas. Sin embargo, cuentan que en la jornada del lunes venían derivados de muchos otros centros también.

Algunos son casos urgentes que no podían ser atendidos en su centro de salud. “Había gente que a las 9 de la mañana llamó allí y le dijeron que fuera por la tarde al PAC”, señalan. Otros no eran tan urgentes, pero habían aguantado los festivos sin recurrir a urgencias a la espera de que el lunes abriera su centro de Primaria y allí no encontraron citas disponibles. En algunos casos, alegaron ante los médicos de Pizarro que tenían que esperar tres semanas.

Las demoras se prolongaron casi hasta las cuatro horas en los casos banales. Los graves accedieron antes. El problema del PAC es que no tiene una consulta de triaje en la que personal de Enfermería pueda valorar esta prioridad, como hay en Urgencias del hospital. Los profesionales han pedido una. Mientras, con sus limitaciones, se trata de cribar algo en el mostrador de admisión.

Tensión en la sala de espera

La tensión generada en la sala de espera con las demoras y el acceso no siempre por orden de llegada ocasionó que se llamara hasta tres veces a la Policía. En una de ellas fue una de las personas que aguardaba.

En Urgencias del hospital, en cambio, el 1 de abril se vivió una jornada dentro de los parámetros habituales para un lunes, con 463 entradas en 24 horas.

Los profesionales del PAC vieron todo tipo de patologías, aunque destacan la proliferación, de nuevo, de patologías respiratorias. Incluso diagnosticaron un caso de COVID, cosa que llevaban semanas sin hacer –ahora solo se hace la prueba a pacientes mayores o con determinadas patologías de base–.

A lo largo del periodo festivo, los sanitarios percibieron escasa presencia de pacientes procedentes de fuera de la comunidad autónoma.

Mientras que en las consultas de Medicina de Familia y Pediatría están teniendo problemas con la cobertura de ausencias, en cambio, en el PAC de Vigo, en los primeros meses del año, no están padeciendo los descubiertos que antes eran tan habituales.

Patologías

Repunte de respiratorias

- Los profesionales perciben que han vuelto a aumentar las infecciones respiratorias, con mucha tos y amigdalitis.

Casuística muy variada

- Desde fracturas a dolores sostenidos desde hace dos semanas. Los profesionales atendieron todo tipo de casos.

Suscríbete para seguir leyendo