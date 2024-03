Vinculan a una disputa por drogas el disparo al joven abandonado en el Meixoeiro

Un joven de 25 años de edad con nacionalidad española pero de origen ecuatoriano fue abandonado la pasada madrugada a las puertas del Hospital do Meixoeiro de Vigo con un disparo en el costado, en la región del abdomen. La víctima, M.J.M.C., con domicilio en la ciudad olívica, tuvo que ser operada de urgencia debido a la gravedad de la herida de bala, con orificio de entrada y salida, si bien no se teme por su vida ya que no hubo afectación de órganos vitales. La hipótesis principal es la de un presunto ajuste de cuentas por tráfico de drogas: una compraventa a pequeña escala que acabó de forma violenta o un posible "vuelco" –como se conoce en el argot policial al robo de estupefaciente entre delincuentes– eran dos de las posibilidades que se barajaban. Y tras las primeras pesquisas, una de las líneas de investigación que se seguían era la de que el tiroteo hubiese ocurrido en la localidad de Tui.

Operado de urgencia: no se teme por su vida

Todo ocurría en torno a las 02.30 horas de la madrugada. A esa hora un vehículo de color gris dejaba al joven ante el Meixoeiro, que tiene actividad hospitalaria pero carece de servicio de Urgencias. El herido bajó del coche y entró en el centro sanitario por su propio pie. Tras ser auxiliado en primera instancia por personal de dicho complejo, de inmediato se avisó a la Policía Nacional y también al 061, que movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado que trasladó al chico al Hospital Álvaro Cunqueiro, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y donde permanecía con custodia policial al cierre de esta edición. No trascendió si, debido a su estado, ya se le tomó declaración formal, pero, en todo caso, los investigadores habrían podido hablar en algún momento con él, sin que el joven, inicialmente, les dijese ni quién le disparó ni cómo se desencadenaron los hechos.

Cámaras del centro sanitario y de la autovía

La sospecha de que este caso está vinculado al tráfico de drogas planeó desde el principio dadas las características de lo ocurrido y los antecedentes policiales del herido, al que le consta una detención por delito contra la salud pública que se remonta a hace seis años, cuando él tenía 19 años de edad. Las cámaras de vigilancia existentes en el Meixoeiro y las de los viales de acceso al hospital, entre ellos la autovía, se constituyeron desde el principio como un elemento clave para la Policía Nacional de cara a localizar el vehículo que dejó allí al joven malherido. Y aunque la víctima fue abandonada en un hospital vigués y consta domiciliada en la ciudad olívica, también desde un primer momento se sospechó que los hechos no habrían ocurrido en esta localidad, al no haber constancia de ningún tiroteo durante la madrugada, barajándose como más probable que se hubiese producido en algún municipio del entorno.

Tras las primeras pesquisas y toma de declaraciones, una línea de investigación que ayer se seguía era que el tiroteo ocurrió en Tui, a donde el joven se habría trasladado con un amigo y donde se habría producido algún tipo de disputa o altercado relacionado con una transacción de drogas que acabó de forma violenta. Se baraja que ese compañero fue quien abandonó al herido en el hospital huyendo después del lugar. Precisamente, el Meixoeiro es el hospital existente en el trayecto de Tui a Vigo por autovía.

Segundo caso violento en Vigo vinculado a los estupefacientes El de ayer es el segundo suceso violento vinculado al ámbito del tráfico de drogas ocurrido en Vigo y su área este año. Hace poco más de un mes, en febrero, dos varones fueron detenidos por la grave paliza sufrida en Cabral por un vigués que fue <strong>abandonado en el monte con unas tijeras clavadas en el cuello</strong>. La víctima, a la que sus agresores dieron por muerta, había ido con un amigo a un punto de venta de drogas para robar estupefaciente. Este segundo varón logró escapar y fue el que dio la alerta de lo ocurrido.

