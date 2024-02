Un polvorín con vistas a la ría de Vigo

Un polvorín en dos de sus acepciones de la Real Academia Española. Una histórica: lugar o edificio dispuesto para guardar la pólvora y otros explosivos. Pero hoy en día no hay riesgo de que nada explote en lo más alto de O Castro, donde se ubica. El peligro es otro. Probablemente, el de la tercera acepción de la RAE: situación que por su conflictividad puede estallar en cualquier momento.

En lo más alto de O Castro, dentro de la fortaleza, el tejado del antiguo polvorín se convirtió durante años en un improvisado y peligroso mirador hacia la ría de Vigo. El paso de decenas de personas para contemplar las privilegiadas vistas que regala acabó destrozando las tejas.

Debido a los desperfectos y a la peligrosidad de subirse a este punto, el Concello llegó a vallar la zona para, al menos, advertir de la prohibición de acceder a este tejado. Una práctica que, por otra parte, no está exenta de riesgos: por uno de los laterales hay una caída de 10 metros y ninguna barandilla como las que sí hay, por ejemplo, en el mirador oficial de O Castro ubicado a escasos metros de esta construcción.

Hace meses que este entorno se sometió a una profunda renovación que permitió abrir al público las galerías de O Catro. Dentro de este proyecto, el Concello llegó a plantear la demolición de este edificio, pero la medida fue rechazada por Patrimonio Histórico. El polvorín quedó en pie y el tejado se reformó.

El mirador prohibido (al menos hasta su reforma) es ahora mucho más atractivo. Y, por ello, el número de visitantes también se ha multiplicado.

¿Se puede acceder a este 'mirador'?

Vista actual del tejado del antiguo polvorín de O Castro. / Marta G. Brea

La reforma del tejado consistió en la creación de una especie de graderío que invita a sentarse sobre él y dejarse deleitar por las magníficas vistas que ofrece. Pero no hay barandilla alguna hacia el gran desnivel que tiene. Tampoco vallas que impidan el paso, ni tampoco cartel alguno que informe de que está prohibido subirse a él. En cualquier caso, no deja de ser un tejado.

A priori la obra no ha cambiado nada más que las tejas por granito. O al menos el Concello no anunció en ningún momento que el tejado se hubiera reconvertido en mirador, algo que este periódico ha consultado ya y que está a la espera de una respuesta oficial sobre si está o no permitido acceder a él para contemplar las vistas como hacen ya cada día decenas de personas.

De hecho, en las redes sociales hay comentarios que apuntan a la misma duda: "¿Dónde es ese mirador? ¿Es un mirador nuevo o un tejado? No sabía que habían puesto un mirador nuevo...", preguntan y comentan algunos.