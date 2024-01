“Cuando vi que habían robado en mi piso fui hacia la puerta; ¿y si siguen dentro?”

“Mi primera sensación cuando tuve la certeza de que acababan de robar en mi piso fue de miedo. Me fui hacia la puerta de la entrada pensando ¿y si siguen dentro?”. Estela es una vecina de Vigo de 44 años que reside en una vivienda de la quinta planta de un edificio de la calle Simón Bolívar. El 28 de diciembre por la noche, aprovechando la escasa hora en que se quedó vacía ya que ella fue a tomar algo con una amiga en un bar próximo y su pareja estaba en una cena, entraron a robar en su casa. Los ladrones se hicieron con un botín de joyas y relojes, entre otros efectos, pero lo peor no fue esta pérdida material, sino la angustia vivida tras ser consciente de que un espacio tan privado como su domicilio había estado a merced de individuos desconocidos. “Sientes que invaden tu intimidad, te sientes vulnerable... La sensación es horrible”, confiesa. Su vivienda está en el centro de Vigo, donde durante las semanas navideñas hubo una oleada de robos que no solo afectaron a pisos, sino también a comercios y oficinas de negocios. “Esto es una constante, es estresante”, constata Yolanda, dueña de la zapatería Nicola de la calle Ecuador, en donde unos ladrones también entraron en horas nocturnas la última semana de diciembre tras forzar la verja y la puerta de entrada de su establecimiento.

El Ministerio del Interior aún no publicó el balance anual de criminalidad de 2023. Los últimos datos oficiales son los de los tres primeros trimestres del año: entre enero y septiembre en Vigo hubo 236 robos con fuerza en viviendas –prácticamente uno cada día–, cifra que se eleva a 403 al sumar los de comercios y otros establecimientos. A la espera de conocer la estadística de octubre a diciembre, lo cierto es que la recta final del año es una época “caliente” en lo que a robos se refiere: sin olvidar a la delincuencia autóctona, es una de las épocas preferidas por las bandas albanokosovares que saquean chalés en las afueras y también por otros grupos itinerantes enfocados en los pisos de los cascos urbanos, como ciertas organizaciones serbocroatas o sudamericanas.

"En una habitación había cosas movidas"

Policías científicos estuvieron en el piso de Estela tras el robo que sufrió el 28 de diciembre, entre las 21.00 y las 22.15 horas, el tiempo que ella estuvo fuera cuando, tras llegar de trabajar y cambiarse de ropa, compartió un momento de ocio con una amiga. También fueron policías judiciales para tomar declaración a los vecinos. “Entré en casa y en un primer momento no noté nada raro, pero vi que en una habitación había cosas movidas. Después ya me encontré con cajones abiertos y fui consciente de lo que había pasado. Se llevaron algunas joyas que tenía guardadas y relojes. Y un pequeño altavoz, una mochila de pádel, un secador...”, relata esta mujer. Cuando, asustada, telefoneó a su pareja, él pensó que le estaba tomando el pelo. Era 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes: “Le dije que viniese para casa, que nos habían robado, y no se lo creía. Pensaba que era una broma”. Pero no era ninguna inocentada: “Esa noche no pude dormir, la sensación de que alguien había entrado en nuestra vivienda y había tocado nuestras cosas...”. “Hemos puesto la mejor cerradura del mercado, ahora el miedo que tengo es que vuelvan a entrar estando yo dentro” , confiesa.

Preocupación por una extraña pintada

Manuel, vecino del edificio, se encontró aquella noche, poco antes de las 22.00 horas, con dos individuos en el rellano de la octava planta, la de su piso: “Suelo subir por las escaleras con la luz del teléfono móvil y al llegar los vi; medían entre 1,65 y 1,70, tenían rasgos sudamericanos e iban bien vestidos”. Uno llevaba mochila. Coincidieron “15 segundos”, mientras esos hombres esperaban el ascensor. Hablaban entre ellos, “como disimulando”. Él, por precaución, simuló consultar su teléfono y no abrió la puerta hasta que se fueron. Cuando se enteró del robo en el piso de Estela y consultó a los vecinos –es un edificio pequeño– y nadie conocía a aquellos varones, lo tuvo claro: “Seguro que eran los ladrones, ¿qué hacían allí a aquellas horas sin ningún motivo?”. Llamó a la Policía para dar su descripción: “Me dio la impresión de que no se interesaron mucho, quizá ya tienen pistas...” Una reciente y extraña pintada que apareció en el edificio, concluye, sembró más la sensación de inseguridad: “No sabemos si tiene que ver con los robos o no, si podría ser algún símbolo que usan los ladrones como código para indicar por ejemplo que un piso está desocupado... La gente está intranquila”.