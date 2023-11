Reorganización a la vista dentro de la plantilla municipal, en la que se incluyen más de 1.400 puestos. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este viernes la contratación de la asistencia técnica para un análisis y valoración de la estructura actual del Concello por un importe de 65.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. El informe, que contará con “perspectiva de género”, apunta a la “racionalización” de la misma de acuerdo a los nuevos tiempos.

“Tenemos que ajustar el cuadro de personal municipal a las necesidades reales del primer cuarto del siglo XXI y de una ciudad completamente diferente a la de hace 50 años” justificaba el alcalde, Abel Caballero, al anunciar esta medida. La organización, funciones y funcionamiento de todos los puestos actuales dependientes del gobierno municipal pasarán a ser evaluados “con el fin de prestar un servicio público con mayor eficiencia y calidad”, según el regidor. Al mismo tiempo deberán abordarse la “suficiencia dotacional” y las “actuaciones de dimensión” a ejecutar.

Este análisis ya se ha aplicado con el cuerpo de la Policía Local –que este año ha incorporado a 80 nuevos agentes– y que una vez implementado “está funcionando muy bien”. Caballero también señala que esta “racionalización del funcionamiento del Concello” es necesaria ya que “cada vez hay más tecnología, más informática o más inteligencia artificial”. Por el momento no se ha especificado qué departamentos o secciones podrían verse más afectados –tanto con ampliaciones como recortes– de este ajuste, pero sí que se hará dentro de las directrices del “I Plan de Igualdade do Persoal” por el que se rige el consistorio.

En la misma reunón de la Xunta de Goberno Local se ha aproron dos subvenciones en el ámbito asociativo y deportivo de la ciudad. Una partida de 100.000 euros se destinará a 21 entidades que presentaron una treintena de proyectos para la organización y difusión de actos sociales y vecinales. Por otra parte, la Federación Galega de Fútbol recibirá 5.000 euros para la organización de la Copa Vigo de Fútbol 2023. Esta competición es una de las más representativas del deporte aficionado en Galicia, con 88 ediciones a sus espaldas y una participación media de 650 jugadores.

Reunión del CES

En la tarde de este viernes también se celebró una reunión del Consello Económico e Social de Vigo en la que el alcalde expuso los próximos presupuestos municipales ante los principales actores económicos, sociales y políticos de la ciudad.

Abel Caballero reivindicó ante este órgano consultivo “la importancia global que tiene” a acumular 17 aprobados de forma consecutiva manteniendo una deuda global de cero euros. Al mismo tiempo cree que es “sólido” y apunta a “una forma de entender la ciudad”. El planteamiento de los empresarios fue relacionado con la situación económica global de la ciudad pero “ni una sola crítica” a los mismos.

El BNG y la CIG reclamaron un mayor peso del sector público en diversas actividades, mientras que el regidor reivindicó las becas de educación o las políticas generación de empleos incluidas en el texto como ejemplos de la misma.

Cuenta atrás de las rampas entre Vialia y Urzáiz

El programa de Vigo Vertical continúa sumando hitos. Este viernes se colocó la primera piedra de las rampas mecánicas de la calle Escultor Gregorio Fernández, entre Vía Norte y Urzáiz. El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros, siendo financiado en un 75% gracias a los fondos Next Generation concedidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En total se instalarán cinco rampas que salvarán el desnivel de 15 metros entre el acceso al Centro Comercial Vialia y la Plaza de Fernando El Católico. El tramo más largo tiene una longitud de casi 32 metros, siendo los siguientes de 29 y 25 metros.

La actuación abarca unos 200 metros de calzada e incluirá la instalación de cámaras, alumbrado específico, sensores y emplazamientos publicitarios como MUPIs. Al mismo tiempo, se renovarán las redes de saneamiento, abastecimiento e iluminación. El objetivo es crear un corredor mecánico desde la calle Areal hasta la parte alta del barrio de Ribadavia, en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia. Éste se completa con el ascensor HALO y las rampas mecánicas de Gran Vía.