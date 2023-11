El tren de borrascas dispara un 40% las incidencias y reclamaciones a los seguros

Los administradores de fincas se enfrentan a un cambio de estación devastador que está superando la capacidad de gestión de incidencias por toda la ciudad. Aunque los números son variables, estiman que las llamadas por desperfectos provocados por el mal tiempo se han multiplicado, disparando los expedientes abiertos, que se sitúan entre un 15% y un 40% por encima de los gestionados habitualmente. La discrepancia responde al volumen de comunidades de vecinos que maneja cada empresa administradora, en gran medida, y no tanto a zonas concretas del área de Vigo, que creen se han visto afectadas por el agua de manera similar.

“En Galicia estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos, pero después de unos meses tan secos que vengan estas lluvias de carácter torrencial es tremendo”, valora la gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Según indica “agua hay siempre”, pero como también opinan otros administradores consultados, “el agua se mete por lugares que normalmente no hace como la fachada o ventanas, por la combinación con el fuerte viento”.

Solo ayer hubo viento de componente oeste con rachas muy fuertes en toda la franja costera y zonas altas, lo que provocó olas superiores a los 8 metros, puso en alerta naranja a las Rías Baixas y roja a las Altas. Antesala de lo que se espera para el sábado, cuando Galicia quedará en la influencia de una profunda borrasca centrada al suroeste de las Islas Británicas, que dejará nuevamente una situación de temporal de lluvia y viento, según MeteoGalicia.

Sin fontaneros disponibles

La mayoría de las reclamaciones gestionadas ante los seguros son por la entrada de agua por tejados y fachadas, ventanas y patios totalmente anegados. “Las borrascas están provocando una acumulación de agua en muy poco tiempo, esto hace que los desagües no puedan descargar y se acaban anegando los bajos, terrazas y patios”, explica el arquitecto y administrador de fincas, Jorge Luis Simini.

En su caso, la cantidad de siniestros de los que ha tenido que dar cuenta a los seguros “ha subido un 40%”. “Los seguros no actúan por la entrada del agua en sí, pero sí por los daños producidos”, algo que los administradores se ven forzados a luchar con las compañías.

Sin embargo, el problema en Vigo (al igual que en otros puntos de Galicia) viene cuando deben intervenir los albañiles, electricistas y fontaneros. “Nosotros tenemos un grupo de gente permanente con el que siempre trabajamos, pero en estos momentos no dan abasto. Intervienen en las incidencias urgentes, pero el resto quedan en espera de ser repartidos los trabajos. Estos equipos trabajan también por su cuenta alternando sus encargos con los que les pedimos”, aclara Simini la realidad de los profesionales de la reparación y obra en Vigo.

Otro problema es que el tiempo no da tregua, impidiendo las condiciones meteorológicas favorables para la realización de los trabajos de rehabilitación. “La gente se enfada porque no lo entiende, pero hasta que no pare el agua los equipos de reparación no pueden trabajar”, continúa Simini que, entiende la frustración de los vecinos afectados por los sucesivos temporales y recuerda que este tipo de obras necesitan un ambiente seco, entre otras condiciones, para poder realizarse correctamente.

Si esto no fuera poco, se suma otro gran problema en Vigo y es que en la ciudad faltan profesionales. “Sobre todo fontaneros, que es lo que más se necesita ahora”, comentan los administradores. “Los que hay están desbordados, el volumen de incidencias desde el sábado los ha colapsado, no tienen disponibilidad”, afirma Roberto González, responsable de Segurcom Administradores.