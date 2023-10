La jueza abre diligencias por delito de incendio con riesgo para la vida pero sin un autor

La Policía Científica y el grupo de Homicidios de la Policía Judicial de la comisaría de Vigo trabajan sin descanso para esclarecer las causas del incendio que terminó con la vida de Rosana y sus tres hijos de 10, 12 y 14 años. A la espera del informe policial definitivo sobre el origen del fuego, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ya abrió diligencias por un delito de incendio con riesgo para la vida, pero por ahora sin un posible autor. Y es que, tras tres días de pesquisas, los agentes no han hallado ni un solo indicio que apunte a que el fuego pudo haber sido intencionado. Por ahora, la tesis principal es la de un incendio fortuito.

De confirmarse la teoría de que el incendio fue accidental por una previsible sobrecarga en el cuadro de luces del portal –los residentes del edificio okupado realizaron enganches caseros para abastecerse de electricidad–, esto dejaría sin intencionalidad e imprudencia al suceso, por lo que no habría responsabilidad penal alguna de nadie. Tampoco de los dueños del edificio, ya que al estar okupado no tendrían potestad para realizar mejoras o alterar las condiciones de la construcción sin pasar por un procedimiento judicial. Lo que sí precisan las fuentes judiciales consultadas es que la inexistencia de una posible responsabilidad penal no eximiría de una de carácter civil.

Visionado de cámaras

Por el momento, los efectivos de la Policía Nacional trabajan en apuntalar la teoría del origen fortuito del incendio sin descartar todavía ninguna otra hipótesis. Junto a la toma de declaración de testigos, se están revisando las cámaras de seguridad de las inmediaciones a la calle Alfonso X El Sabio y también analizando la moto y otros elementos que fueron recogidos del portal, junto a restos recuperados del cuadro eléctrico. Precisamente se sopesa que esta acumulación de objetos, a los que hay que sumar bicicletas, bombonas, neumáticos y muchos otros materiales hallados a lo largo de las escaleras, pudieron haber contribuido a la expansión del fuego actuando como un “acelerante involuntario”.

La presencia de combustible en el portal está prácticamente descartada, ya que no olía a gasolina ni a otro producto cuando los servicios de emergencia y la comisión judicial llegaron allí.