Voces poéticas en el jardín, una experiencia para los sentidos

Alejados del ruido del centro urbano y entre plantas terrestres y acuáticas, versos inéditos de Oriana Méndez se abrieron paso entre la vegetación del jardín. La suya no fue la única voz que resonó ayer entre las exóticas especies del lugar, pues la poeta viguesa estuvo acompañada por el arpa de Beatriz Martínez, el saxofón de Silvia Montero, la música de Isaac Garabatos, la interpretación de María Alonso y la poesía de Susi de la Torre, Isolda Comesaña, María Fariñas, Montse Copa, Franchesca López da Silva, Lara Domínguez-Lara do Ar, María Luisa Abad, Lania Santana, María Álvarez, Eliún del Pazo, Marisa Lorenzo Fuego, Constance Hurlé, Samuel Merino y Lola Villar, una de las artífices del encuentro que inundó la Fundación Sales de arte, talento y nuevas voces poéticas.

En un entorno incomparable y durante dos horas, una veintena de artistas de Vigo y del área metropolitana ofreció al público un espectáculo para los sentidos, pues las creadoras deleitaron a los asistentes con música, poesía, danza y teatro en el marco de “Poéticas diversas”, una iniciativa cuyo objetivo es dar visibilidad y poner en valor que “las mujeres también crean y generan arte”, así como darles la oportunidad de mostrar su trabajo, tal y como explicó la poeta Lola Villar, una de las organizadoras del evento.

El exótico jardín botánico de la ciudad olívica se transformó así en el epicentro de la poesía y las artes, albergando un tipo de actividad cultural que cada vez está ganando más terreno en Vigo. En este sentido, Oriana Méndez, quien aprovechó la cita para recitar varios poemas inéditos que este mes de septiembre verán la luz sobre el papel, destacó que “Vigo sempre foi a capital editora de Galicia e foi un motor cultural a este respecto, pero é que ademais sempre houbo moito dinamismo que non sempre foi da man do visible. O mundo da cultura, historicamente, sempre foi en Vigo algo underground, con moita forza, pero non sempre canalizado a través das vías oficiais”. Es por esto que, para la poeta viguesa, la iniciativa que tuvo lugar ayer en Sales fue muy positiva porque, en su opinión, “ofrece ao público dúas perspectivas interesantes, a combinación de mulleres creadoras que xa levamos tempo na escena, que xa temos publicado en editoriais convencionais, e a de creadoras máis amateur, moitas vencelladas á oralidade e á poesía escénica, que son formatos moi agradables de ver. Para min é un gusto estar con elas e participar”, aseguró.

Visibilizar

Artistas viguesas de distintas edades, estilos y realidades compartieron espacio y para los participantes este es otro de los aspectos más valiosos de un evento como “Poéticas diversas”, puesto que les brinda la posibilidad de conocerse en persona y crear una red cultural. Así lo siente Samuel Merino, otra de las voces poéticas que deleitó al público asistente a la Fundación Sales con su puesta en escena y sus versos, quien indicó que “é unha oportunidade marabillosa para coñecer a artistas que non tiven oportunidade de coñecer en persoa até o momento, pero que sigo; unha oportunidade para repetir experiencia con artistas que xa coñecía e tamén unha oportunidade para encontrarse co público vigués e, por suposto, visibilizar ese traballo que non sempre é tan visible” .

Por otra parte, el poeta también afirmó que “é un bo momento; estamos asistindo a un empurre poético e Vigo agora mesmo destaca pola cantidade de propostas culturais diversas que hai e que non están tan centralizadas como noutras cidades, xa que se fan máis arredor dos barrios. Hai unha tendencia máis underground que noutros lugares e eu incluso noto que hai moita divulgación, as poetas chegamos a máis xente na cidade”.