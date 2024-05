Gresca entre un motorista y un conductor de Vitrasa en Vigo: "¡Tanto tiempo haciendo huelga y no aprendiste nada, subnormal!"

Una dashcam o cámaras de salpicadero, como también se les conoce, se han puesto muy de moda y cada vez son más los conductores españoles que instalan estos dispositivos en sus vehículos. Y es que, en caso de producirse un accidente o situación problemática al volante, con esas imágenes se podrá demostrar lo que pasó realmente.

Hay una cuenta en redes sociales, con perfil en Youtube, Instagram y TikTok, a la que los propietarios de estas cámaras pueden mandar sus vídeos para denunciar este tipo de comportamientos irregulares que se producen en las carreteras del país, vistos con esa perspectiva subjetiva que recoge lo que está pasando desde los ojos del conductor.

Se trata de dashcams.esp que en las últimas horas ha publicado un vídeo sobre un altercado ocurrido en una rotonda de Vigo entre un motorista y un conductor de Vitrasa.

"Motero justiciero"

En este caso, las imágenes fueron enviadas por el "Motero justiciero", como así como denomina la plataforma al remitente y protagonista del vídeo que, si bien, pretendía mostrar el incidente que sufrió en una calle de la ciudad olívica, su reacción no le deja muy bien parado.

El desencuentro entre ambos se produce en una glorieta del entorno del centro comercial Gran Vía, cuando el autocar de transporte púbico se incorpora a esa rotonda, mientras el motorista ya está circulando dentro de ella. Y ahí comienza la bronca. Ambos frenan sus vehículos para intercambiar sus argumentos, aunque la discusión se eleva de tono por los improperios del motorista al conductor del autobús.

Mientras éste le recrimina un exceso de velocidad, el piloto de la moto se enciende: "¡Tienes un ceda, y estas grabao! ¡Tanto tiempo haciendo huelga y no aprendiste nada, subnormal!. El hombre al volante del Vitrasa le replica: "No me dio tiempo a verte, ibas muy deprisa". Y así reacciona el motorista: "Iba a 50, subnormal, cómeme los huevos!". El hombre le advierte que mandará el vídeo a la dirección de Vitrasa y se despide con un "¡Venga, subnormal, hijo de puta!".

En tan solo unas horas, el post ha cosechado miles de interacciones y comentarios. Si bien, casi todos los usuarios se ponen del lado del motorista: "La moto ya está dentro de la rotonda y al del bus no le da la gana de frenar, esta muy claro"; la mayoría afea su reacción: "Motero justiciero tiene un máster en grosero"; "Ya no debato de quien es la culpa, pero ¿pararte a discutir con el bus cruzado en medio de una rotonda?", "El motero seguramente tiene razón, pero con su forma de hablar tan zafia pierde toda credibilidad"; no obstante, los hay que entienden su enfado: "El día que tengas moto y veas que estás a punto de perder la vida por un incompetente me cuentas si te sale lo macarra o directamente el instinto asesino".