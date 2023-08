El vandalismo irrumpe de nuevo en Vigo

No es la primera vez que pasa. Le ocurrió a los caballos de Juan de Oliveira en 2011, a la escultura en honor a Manuel de Castro en 2021 y ahora le ha vuelto a tocar al tranvía de Coia. Una gran pintada cubre uno de los costados del recién restaurado.

El vandalismo es un fenómeno que postula asentarse en la urbe gallega. Esto supone seguir invirtiendo cientos de miles de euros en reparar lo que estos gamberros destrozan. Sin ir más lejos, aquellos que paseen por la calle de Príncipe podrán ver con sus propios como la estatua del histórico repartidor de periódicos, Manuel de Castro vuelve a estar pintada con lo que parece ser una firma.

El estropicio al homenaje del histórico tranvía ha sido el más reciente que ha tenido lugar en Vigo contra el mobiliario urbano. Aquellos que pasaban por delante del destrozo no podían evitar pararse e incluso sacarle una foto. Quien no disimuló su enfado al verlo fue María: “No me parece nada bien. Es algo que pagamos todos por conservarlo”, comentaba. Allí también se encontraban los dos amigos Manuel y Miguel. Ambos explicaban la necesidad que había de imponer medidas severas ante estos actos: “Se isto o tivesen que pagar, xa non o farían”, resaltaba Miguel. Otro vecino de la zona, Jose Luís, se muestra apenado: “¿No tendrán otro sitio para hacer grafitis?”, se pregunta. El vigués ha indicado que, aún así, no se debería criminalizar el arte urbano. “Porque uno lo haga, no quiere decir que sea la norma”, puntualiza.

Desde el Concello de Vigo han querido resaltar su implicación a la hora de restaurar el patrimonio urbanístico. “Estamos borrando todas las pintadas con las brigadas especiales. Queremos localizar a los autores”, resalta el teniente de alcalde y concejal de limpieza, Javier Pardo.

Ataques a las mujeres

Los actos vandálicos más frecuentes son los relacionados con la ideología política. A menudo, a través de las pintadas, tienen lugar atentados contra valores como la igualdad, la libertad y la democracia.

El más reciente ha sido el que ha tenido lugar sobre el mural ubicado en Gran Vía que rinde homenaje a diferentes mujeres pioneras en la historia, de la artista Eva Casais.

A día de hoy no se han limpiado los mensajes de tinte machista y tránsfobo que trastornan el mural, como “Era un hombre” , bajo el nombre de la histórica Saladina, o “Abortera” debajo de la curandera Carmen González, “A Picona”.

Aquellas obras que contienen un trasfondo feminista han sido, en numerosas ocasiones, una diana para muchos gamberros. Un suceso no tan reciente, pero simbólico de esto fue el que ocurrió el año pasado en Redondela. La Asamblea Feminista Paxaretas había colocado una pizarra en el Paseo de A Xunqueira en recuerdo de las mujeres asesinadas en el 2022. Semanas más tarde, el Concello se despertaba con los nombres borrados.

Episodios similares

Todos los actos mencionados no quedan en ataques puntuales. Lo cierto es que en la ciudad olívica es relativamente frecuente que ocurran este tipo de agresiones. Uno de los casos más significativos fue el que tuvo lugar contra la escultura “A familia”. Finalmente, los causantes, unos turistas lusos, fueron detenidos por la Policía Local y tuvieron que afrontar el pago de 13.000 euros por los daños causados.

Junto a la estatua de Manuel de Castro, la escultura de El Nadador de Francisco Leiro es uno de los recurrentes a la hora de ser pintado, bien sea por niños con tizas bajo el beneplácito de sus padres o por grupos con sus sprays de colores.