Las continuas lluvias de primavera dieron al traste con la cosecha de miel de eucalipto y brezo

Al comienzo de la primavera, los productores de miel temían que las precipitaciones afectasen a la floración y cortasen la labor de las abejas. Así fue: las continuas lluvias destrozaron la cosecha de eucalipto y, en menor medida, la de brezo. “Las primeras floraciones ya se recogieron en mayo y junio, ahora queda la de castaño y silva, así como la multifloral”, explica David Liñares, de Mel de Liñares. La cuestión es que de esas lluvias y temperaturas suaves solo se beneficia dicha producción de castaño y silva, que suele ser rara en Deza pero muy habitual en comarcas ourensanas como la de Valdeorras. También en la provincia de Ourense agosto puede servir para recoger melato de roble. En tierras dezanas, Mel do Saldoiro sí tiene una producción considerable de castaño y silva “y aún pueden aprovechar estas semanas” las colmenas, apunta Antonio Gómez.

David Liñares indica que la pérdida de la miel de eucalipto fue toda por la lluvia, ya que su floración tiene lugar entre diciembre y marzo. Pero nunca llueve a gusto de todos, como dice el refrán, y esas continuas borrascas trajeron algo bueno consigo: menos ataques de Vespa velutina, ya que esas lluvias coincidieron con su época de cría. “El año pasado fue brutal en cuanto a las incursiones de avispa asiática, y aunque se retiraron muchas colmenas, quedaron bastantes. Si este año tuviésemos tanto calor como en 2023, estaríamos hasta las orejas, por así decirlo, de velutinas”, asevera Liñares. Los datos que maneja la Consellería de Presidencia sobre los nidos retirados entre enero y junio demuestran esa escasez: 51 colmenas en total, entre las 19 de A Estrada, las 10 de Lalín, 5 tanto en Cerdedo-Cotobade como en Silleda, y 3 tanto en Agolada como en Forcarei, Rodeiro y Vila de Cruces. No hubo ninguna alerta desde Dozón.

Asentamientos

El año pasado, las velutinas ya en junio estaban atacando las colmenas de abejas, y su presencia pasó a ser habitual hasta en fincas con frutales. “Las velutinas van a asentarse cerca de los humanos, donde saben que hay comida” y, aunque nunca van a emplear un nido secundario porque esta colmena cría hongos, sí pueden reciclar los nidos primarios. Tanto David Liñares como Antonio Gómez coinciden en que habrá ataques a las colmenas en lo que queda de verano, “pero serán menos y tienen menos margen de tiempo”, indican desde Mel do Saldoiro. Preguntado por la eficacia de depredadores de la velutina, como el abejero europeo (un ave rapaz migratoria) o los pájaros carpinteros, David Liñares es claro: “algún año hemos quitado solo de A Estrada 600 nidos, no hay ningún depredador que pueda comer tantas avispas. Nuestro problema es que dependemos mucho de la meteorología, nunca sabemos cómo va a acabar la temporada, y no se avanza en investigación. Lo ideal sería elaborar algún tipo de feromona” que por así decirlo generase confusión sexual entre esta invasora y ayudase a minorar su población.

Sería, junto al trampeo, el modo de frenar una especie que es un auténtico peligro para las abejas, que a su vez resultan imprescindibles para la polinización y la producción de alimentos.

Casi 1,5 millones en ayudas

La Consellería do Medio Rural publicó ayer en el DOG las ayudas destinadas al fomento de la apicultura, en una convocatoria con casi 1,5 millones de euros, que beneficiarán a 2.200 explotaciones. En estas aportaciones destaca de forma especial la lucha contra la avispa asiática, seguida por los tratamientos contra el ácaro de la varroa, la alimentación o personal especializado.

En los últimos diez años, la Xunta destinó más de 9 millones de euros al sector, según un informe del que se dio cuenta esta semana en el Consello del gobierno autonómico. No cabe duda de que las ayudas para la lucha contra la velutina son esenciales, “porque cuando ves cómo atacan tus colmenas, sientes la misma impotencia que, por ejemplo, un ganadero al que el lobo atacó sus ovejas”, explica Liñares.

Por otra parte, Mel do Saldoiro está a la espera de recibir los diplomas por los premios recibidos en dos certámenes. En los London Honey Awards, su variedad multifloral ha conseguido uno de los galardones en la categoría de oro, la misma que logró en los Mediterranean Taste Awards 2024, celebrados también en la capital inglesa. Esta empresa familiar lleva más de 80 años produciendo miel.

