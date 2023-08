El precio del alquiler en Vigo se congela mientras la oferta toca mínimos históricos

El mercado inmobiliario de Vigo vive un momento convulso que a veces es complicado de explicar. Aunque los precios siguen completamente disparados, lo cierto es que en el pasado mes de julio, según los datos del portal inmobiliario Idealista, los alquileres no variaron respecto al mes anterior, y se pagó 9,4 euros por metro cuadrado. Es decir, el precio está congelado a la espera de conocer el dato de agosto. Lo que sí hay que apuntar es que esa cifra supone un incremento de un 5,9% respecto a julio del 2022. Los alquileres, por tanto, subieron de media un 6% en el último año.

Más allá de los precios, inasumibles para buena parte de la población, especialmente para los jóvenes, que no se pueden emancipar hasta pasados los treinta en muchos casos (es difícil encontrar un piso por menos de quinientos euros al mes que no sea un estudio), lo que llama la atención de la situación actual del mercado de la vivienda en Vigo es la falta de oferta, que se encuentra en mínimos históricos. Si en invierno había cerca de setecientos pisos y casas disponibles para alquilar, ahora esa cifra se ha reducido hasta los 476. El motivo es evidente: el trasvase masivo de viviendas desde el mercado de alquiler convencional al turístico, donde los propietarios pueden sacar mucho mayor beneficio y aprovechando el tirón de visitantes de la ciudad en verano.

Lo normal es que, pasando los meses de la época estival, a partir de octubre, esas viviendas que ahora son turísticas vuelvan al mercado convencional. Pero no está claro que suceda, especialmente por el temor de muchos propietarios a la nueva legislación impulsada por el Gobierno.

El problema precisamente es que, al haber tan pocos pisos disponibles en el mercado, los que hay vuelan en apenas unas horas. Los más demandados, los de una o dos habitaciones, apenas duran uno o dos días en el mercado. Anuncios de pisos que salen por la mañana, por la tarde ya no están porque ya se han alquilado.

Daniel Martínez relataba hace unos días a FARO su odisea para encontrar un piso en la ciudad, a la que llegó recientemente desde Madrid tras encontrar trabajo. “Una inmobiliaria me preguntó, por orden de la propietaria, si tenía novia. Si la tenía, me descartaban directamente en el proceso de selección para uno de los pisos. Pero la cosa no se queda ahí. En otro apartamento éramos tres candidatos y el dueño dijo que lo iba a echar a suertes entre los tres. No debí ser el ganador porque no me llamó”, recuerda este joven, para el que el proceso se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. En un caso incluso le llegaron a pedir tres meses de fianza.

Además de la falta de oferta, los propietarios están endureciendo los requisitos para la entrada en los pisos. No se están alquilando a personas que se consideran vulnerables, que son pensionistas o que cobran el SMI, por las dificultades que podría afrontar el dueño del inmueble en caso de tener que desahuciar al inquilino por impago. Y las personas con mascota lo siguen teniendo prácticamente imposible para conseguir una vivienda que autorice la entrada de perros o gatos.

La ocupación hotelera en la ciudad llegó al 94% durante el fin de semana

Los hoteles de Vigo están viviendo un gran verano y, particularmente, unos últimos días de gran afluencia. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana, con la celebración de O Marisquiño, la ocupación fue del 94%, es decir, apenas quedaron habitaciones libres en los alojamientos de la ciudad. Son los datos difundidos por el alcalde, Abel Caballero, que apuntó además que ayer lunes, previo a los dos días festivos en Vigo, la ocupación era del 90%. “Es un mes turísticamente excepcional, lo que significa miles de empleos en la ciudad”, celebraba el regidor. Respecto al festival de cultura y urbana de Vigo, O Marisquiño, Caballero calificó la edición de este año como la “mejor de la historia”.

La organización cifró en más de 150.000 los asistentes al festival, que este año trasladó al entorno de Samil la mayor parte de sus eventos. El alcalde asistió a las diferentes pruebas durante el fin de semana y manifestó “el éxito incontestable con muchos espectadores y calidad de los participantes”. Iván Sánchez, presidente de Ahosvi, la asociación hotelera de la urbe olívica, reconocía a FARO el pasado domingo que es un “privilegio” poder contar con este tipo de pruebas “de campeonato mundial que nos muestran al exterior y atraen a espectadores muy diversos”. “Este año han cambiado los flujos de visitantes, pero cierto es que es una vuelta al origen. El enclave principal, en plena ría y con las Cíes de fondo es de película”, destacó este portavoz hotelero.