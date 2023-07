Huella y legado de las pioneras

A finales del pasado mes de mayo estaba viviendo un sueño. Con alrededor de unos 120 voluntarios, entre Broadway y Union Square West, en pleno corazón de Nueva York, decoraba el pavimento del área peatonal de la línea del autobús, un proyecto que define como “unha pasada”, y no es para menos, puesto que además de haber sido seleccionada en una convocatoria abierta por la Union Square Partnership para ejecutarlo, también implicó dejar su huella artística en una intervención de algo más de 2.200 metros de largo en la emblemática plaza neoyorquina.

Estos días, la artista plástica Vanesa Álvarez se encuentra en Vigo visitando a su familia y amigos, ya que desde hace años está afincada en la icónica ciudad estadounidense, en donde triunfa como muralista. Sin embargo, los reencuentros con los suyos no son los únicos motivos que han traído a Vanesa Álvarez de vuelta a casa, y es que la artista ha aprovechado su estancia para dejar su sello en su ciudad natal, en la calle Coutada, con una nueva obra que rinde homenaje a las mujeres pioneras que abrieron camino en Galicia y en España, en el marco del proyecto Expostas.

Esta misma semana, Vanesa Álvarez, junto a su compañera Lorena Arévalo, dieron por terminado el séptimo mural incluido en el programa “Vigo, cidade de cor” que, en esta ocasión, retrata a cinco mujeres que hicieron historia en distintos ámbitos. Los rostros y el legado de Rosalía de Castro, Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Maruja Mallo y Concepción Arenal ya están a la vista de todos los vigueses y viguesas y su principal creadora destaca que “escollemos a estas cinco mulleres como aliadas clásicas e indiscutibles da nosa historia e, vendo tal e como están as cousas de cara as próximas eleccións, foi moi emocionante para nós pintar a Clara Campoamor, quen xogou un papel fundamental á hora de conseguir o voto feminino, por iso consideramos importante darlle o espazo con maior protagonismo”, comenta Álvarez.

Todavía no habían echado la firma y el mural ya estaba suscitando el interés del barrio vigués, señalando su autora que “está tendo moi boa acollida, porque moitas persoas xa nos estiveron preguntando quen eran as protagonistas e onde podían buscar información sobre elas. Ao longo desta fin de semana intentaremos actualizar a páxina web de Expostas para que todas as persoas interesadas poidan coñecelas. Nós estamos moi contentas co resultado, porque a verdade é que a fachada do edificio estaba bastante mal e agora ten unha nova vida. Con esta idea queriamos homenaxear ás nosas pioneiras e seleccionamos tamén cores que inspiren ás nenas, que lles chamen a atención e que así se interesen por estas mulleres”.

El mural de las precursoras se suma así a otros seis de la serie Expostas, en los que Vanesa Álvarez y Lorena Arévalo ya plasmaron a las mujeres de la conserva, de las letras, del deporte, de la música, de la pandemia y en contra de la violencia machista. Ambas creadoras reconocen que la idea es dar continuidad a este proyecto porque “hai moita memoria que recuperar e hai moitísimos ámbitos nos que poñer en valor ás mulleres”.

Con respecto a la última gran intervención que Vanesa ha realizado en Nueva York, la muralista confiesa que le encantaría poder repetir algo similar en su propia ciudad y que la comunidad viguesa contribuyera a la creación. Ahí lo deja.