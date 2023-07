El aluvión de excusas obliga a realizar 310 nuevas designaciones para las mesas electorales de Vigo

La avalancha de excusas presentadas para evitar formar parte de las mesas electorales en la decisiva jornada del 23-J obligará a realizar nuevos nombramientos para cubrir las plazas que han quedado vacantes. En el caso del municipio de Vigo habrá que designar a casi 310 nuevos candidatos como presidentes, vocales o suplentes, nombres que saldrán del segundo sorteo ya realizado en previsión de que se produjese esta situación. Y es probable que éstas no sean las últimas designaciones, ya que todos los que conozcan en esta segunda fase que han resultado elegidos para participar activamente en la jornada electoral pueden también presentar alegaciones que, como hasta ahora, serán aceptadas si se enmarcan dentro del amplio listado de causas personales, familiares o profesionales que se contemplan legalmente como justificadas para eludir estar en una mesa.

La Junta Electoral de Zona de Vigo –que hasta el jueves pasado ya había aceptado más de 700 excusas, cifra que ha seguido incrementándose en los últimos días– revisó tras el aluvión de renuncias la conformación de las mesas electorales de los distintos distritos del municipio olívico y se encontró con un buen número de ellas que no alcanzaban una cifra mínima de integrantes que garantice que el 23 de julio se puedan formar sin contratiempos. El número inicial de designados por mesa entre titulares y suplentes es de nueve personas y, una vez resueltas las renuncias, se intenta que ninguna de ellas quede por debajo de los seis miembros, así como que no haya ningún cargo –presidente o cualquiera de los dos vocales– que no esté mínimamente cubierto.

Criterios generales

Con estos criterios generales, tras la revisión se concluyó que en la localidad de Vigo hay que hacer entre 305 y 310 nuevas designaciones. La junta viguesa se encarga asimismo de otros municipios del área en las que, aunque en estos casos se trata de una cifra mucho menor, también habrá que hacer una segunda tanda de nombramientos: se trata de los concellos de Baiona, Gondomar, Nigrán, todos de la comarca del Val Miñor, así como de Redondela. También tienen encomendado otro ayuntamiento, el de Pazos de Borbén, pero en este caso, según confirman las fuentes consultadas, ya no será necesario elegir a más candidatos al estar garantizada la conformación de las mesas con las personas ya designadas en el primer sorteo.

Junto al elevado número de excusas presentadas –hubo muchas por viajes de ocio, pero también por parte de personas que sufren algún tipo de discapacidad, que deben trabajar ese domingo o que están al cuidado de familiares mayores o menores–, otra circunstancia relevante que ha influido en que haya que realizar tantos nuevos nombramientos en Vigo fue la imposibilidad de localizar en sus domicilios habituales, de cara a entregarles la notificación oficial, a un buen puñado de los ciudadanos designados. La cifra es más elevada que en anteriores convocatorias electorales, algo que se atribuye al hecho de que es verano y que hay mucha gente que precisamente en esta época se marcha para sus segundas residencias.