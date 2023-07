La junta electoral ya aceptó 700 excusas y habrá nuevas designaciones para las mesas

Las elecciones generales del próximo 23 de julio han traído consigo toda una avalancha de excusas para evitar formar parte de las mesas que se conformarán en tan decisiva jornada. En la Junta Electoral de Zona de Vigo la actividad es frenética y las renuncias de ciudadanos designados como presidentes, vocales o suplentes centran el día a día desde el pasado 27 de junio, el mismo en que empezó el proceso de notificación tras los sorteos de los que salieron los candidatos. Por el momento ya se han aceptado 700 de esas excusas, frente a apenas otro medio centenar que han sido denegadas, lo que evidencia que las razones alegadas por la inmensa mayoría de personas que desisten –o lo intentan– de formar parte activa de la maquinaria del 23-J están justificadas y se enmarcan dentro del amplio listado de causas personales, familiares o profesionales que se contemplan legalmente y que para esta convocatoria además han sido ampliadas, como es el caso de los viajes de ocio. Son muchos los que se librarán de estar en la mesa electoral precisamente por eso, por desplazamientos vacacionales, pero también hay un amplio grupo de vigueses que eludirán esta función por sufrir algún tipo de discapacidad, por justificar que se encuentran al cuidado de menores o de personas mayores que no se valen por sí mismas o por tener su residencia fuera de Galicia.

La junta electoral viguesa, ubicada en la Ciudad de la Justicia, resuelve las excusas no solo del municipio de Vigo, sino también de las localidades de Baiona, Nigrán, Gondomar, Redondela y Pazos de Borbén. Al tiempo que dan salida mediante su resolución a las renuncias que llegan a diario de los candidatos designados, los funcionarios están empezando a revisar la propia conformación de las mesas electorales y, aunque esta labor está todavía en sus inicios, ya se están encontrando con un buen puñado que no alcanzan la cifra mínima como para garantizar que el domingo crucial de los comicios se puedan conformar, algo en lo que, junto a las renuncias, también ha influido las dificultades para encontrar en sus casas y, en definitiva, para localizar a muchos de los designados. “Hay mucha gente que ahora en verano se va para su segunda residencia y a la que es imposible encontrar en su domicilio habitual”, concretan las fuentes consultadas.

Hay mesas que se quedan con muchas vacantes, lo que obligará a nombrar a más candidatos

“Entre titulares y suplentes para cada mesa se designan inicialmente a nueve personas y lo que tratamos es que, tras las excusas, al menos queden seis personas; si la cifra está por debajo hay que hacer nuevos nombramientos para que no haya tantas vacantes”, afirman. También puede suceder que incluso con seis candidatos, haya algún cargo, de presidente o vocales, que no esté cubierto, otro motivo que obliga a nuevas designaciones. “Ya se hizo un segundo sorteo, algo que es habitual, y de ahí saldrán los nuevos candidatos”, explican sobre la dinámica que hay que seguir. “Y cuando haya esos nombramientos, recibiremos nuevas excusas...; ocurre en todas las convocatorias de elecciones, pero en ésta es más acusado dada la época en que se celebrarán y las circunstancias de su convocatoria”, argumentan.

Causas justificadas

Ser mayor de 65 años, estar en situación de discapacidad sea del grado que sea, encontrarse de baja laboral, la gestación a partir de los seis meses de embarazo o estar internado en prisión o en un hospital psiquiátrico son algunas de las causas de índole personal que se contemplan como justificadas para no formar parte de una mesa electoral. Hay otras que responden a responsabilidades u otras cuestiones familiares, como el cuidado de lactantes, de menores de 12 años, de personas mayores o que por razones de enfermedad o discapacidad no se valen por sí mismas o, cumpliendo una serie de requisitos, también exime la asistencia a “eventos familiares de especial relevancia”. Por último, hay causas profesionales, como que el día de los comicios los candidatos sean trabajadores que cumplan un “servicio esencial”, incluyéndose a policías, guardias civiles, sanitarios o bomberos. “Aquí nos encontramos también con autónomos, como panaderos, que ese día deben trabajar y no tienen a nadie que los sustituya”, concretan en la junta viguesa.

En relación con los viajes de ocio, la instrucción que de cara al 23-J emitió la Junta Electoral Central es clara. La contratación de dicho desplazamiento con anterioridad al día de la convocatoria de los comicios –30 de mayo– es causa que exime de estar en la mesa electora, “siempre que se asegure la integración plena de las mesas y que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato así como el perjuicio económico o trastorno grave alegados”. Con esta directriz como guía, en la junta se están aceptando las excusas de todos aquellos que contrataron el viaje antes de dicha fecha y que prueben ese perjuicio, por ejemplo, acreditando que la cancelación de las vacaciones provocaría la pérdida del dinero. Las excusas que se están rechazando, aclaran, son las de aquellas personas que formalizaron su viaje después de ese 30 de mayo. Hay casos de candidatos que intentan renunciar pese a que el contrato es posterior, pero, concluyen las fuentes, “la instrucción es muy clara” y no contempla los desplazamientos contratados desde el 31 de mayo en adelante.