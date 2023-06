Las clínicas de reproducción asistida se llenan de mujeres de 50 años que quieren ser madres

Es una realidad desde hace décadas que las mujeres quieren ser madres cada vez más tarde. Los principales motivos son sociales o económicos. Por ejemplo, muchas no han logrado la estabilidad laboral necesaria todavía, porque no han encontrado la pareja ideal con la que formar una familia o simplemente porque prefieren pasar más años disfrutando de la libertad que supone no tener las responsabilidades que conlleva tener hijos. La prueba de ello la tienen las clínicas de reproducción asistida de Vigo. Las mujeres que acuden a ellas en busca de ayuda para quedarse embarazadas son cada vez mayores. “Tenemos un porcentaje muy alto de mujeres que superan los cuarenta años, nos llegan con 48, 49, 50...”, explica Maribel Rivas, ginecóloga y directora de la clínica de fertilidad Nida.

En la actualidad, este centro no realiza tratamientos a personas que quieren ser madres y tienen cincuenta o más años siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad por posibles complicaciones. Por eso le están diciendo a muchas de las potenciales pacientes que no pueden atenderlas. Pero debido a la elevadísima demanda que están teniendo de este perfil de futuras madres, se están planteando un cambio en su política. La maternidad tardía, una tendencia al alza “Lo que nos preocupan son las complicaciones que se puedan dar durante el embarazo, porque puede aparecer la hipertensión arterial o la diabetes gestacional, lo que puede provocar que nazca un niño prematuro y que también tener consecuencias importantes en la madre gestante. Al final es un reflejo de la evolución de la salud de las personas, una mujer de cincuenta tiene más posibilidades de sufrir complicaciones que una de treinta o de cuarenta”, explica Maribel Rivas. Tal y como explican desde la clínica Nida, la incidencia de estas complicaciones aumenta sobre todo en las mujeres gestantes de más de 45 años y especialmente en aquellas que tienen alguna patología de base como la obesidad, una hipertensión arterial previa, alteración en el metabolismo de la glucosa, u otras patologías que puedan suponer un factor de riesgo adicional. Estamos diciendo a cada vez más pacientes que no podemos tratarlas por su edad Maribel Rivas - Directora Clínica nida El tema es que algunas de estas complicaciones pueden resultar difíciles de controlar y pueden poner en riesgo la salud de la madre gestante o la del bebé dando lugar a retrasos de crecimiento intraútero o a partos prematuros que pueden suponer en algunos casos secuelas en el desarrollo psicomotor de los niños. Y en los casos de embarazo múltiple se multiplican los riesgos de las complicaciones mencionadas y aumenta mucho la morbimortalidad perinatal. Otra de las clínicas de reproducción asistida con más actividad en Vigo es IVI. Su director, el doctor Elkin Muñoz, afirma que hay que tener en cuenta que a estos centros de fertilidad privados llegan mujeres de edades más avanzadas porque en la Seguridad Social el límite son los cuarenta años. Respecto a las motivaciones, explica que una de las principales es la soledad. “Hay muchas mujeres que ven que se hacen mayores y quieren vivir acompañadas. Si tienen un hijo a los cincuenta vivirán con él casi seguro hasta los setenta. Es un factor que se tiene muy en cuenta. Y otro son las segundas uniones”, apunta. Es decir, las mujeres quieren tener hijos con hombres a los que han conocido a una edad ya avanzada. Se crea la falsa idea de que el paso del tiempo no tiene un alto impacto en los óvulo Elkin Muñoz - Directora Clínica IVI Vigo Además, el doctor apunta a la idea de que muchas de las personas que acuden a la clínica se cuidan, y con ello crean la falsa idea de que la edad tiene un alto impacto en su capacidad ovárica. “Tienden a pensar que los ovarios están bien independientemente de los años que tengan y eso es una creencia errónea, por mucho que una persona se haya cuidado y tenga una vida saludable”, explica el doctor Elkin Muñoz. Es más, aunque el porcentaje de éxito de embarazo es alto, lo normal a partir de ciertas edades es recurrir a la donación de ovocitos, porque los óvulos ya no tienen la calidad suficiente. “La posibilidad de quedarse embarazada cuando rondas los cincuenta mediante técnicas de reproducción asistida puede llegar al 80%. Pero el éxito siempre tiene que ser tener un hijo sano en casa”, sentencia Maribel Rivas.