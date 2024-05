¡Qué oleada gastronómica!

Estradense de 1956 y padres vigueses, licenciado en Geografía e Historia y especialista en Prehistoria y Arqueología, fue el primer arqueólogo municipal en 1982 y director de los museos en 1992 del concello de Vigo.

Suya es la dirección de excavaciones en el Castro de Vigo, isla de Toralla, Castro de Troña y Torres de Padín en Teis, dólmenes de Cotogrande en Cabral y villas romanas de Alcabre y Toralla además de otras en España y Portugal. Libros, artículos para prensa, museos o universidades, ponente en congresos… Fue miembro fundador de la Asociación Arqueológica Viguesa y finalmente de la asociación cultural Amigos del Castro de Vigo, del que en la actualidad es su presidente. Organizó, en nuestra ciudad, el XXII Congreso Nacional de España (1993).

Entre burros e muíños fariñeiros cita mañana para el Tripes de Tui

Yo he dado más pregones que años tiene el primer socio del Betis pero uno del que no me olvido fue el de Os Nosos Fariñeiros-Burros e Muíños, organizado por la Asociación de Muiñeiros do Río Tripes, ahí por el monte Aloia, un auténtico tesoro de la naturaleza.

Salimos como en procesión senderista con música gaiteira del Área Recreativa de Circos (Tui) hasta el Muíño da Ponte, pregón allí y... ¡vaya marcha ruralita y atractiva! Preguntadle, preguntadle a quienes dan el callo como Cristian Lago, Marita Giráldez, María Pilar Álvarez, Rubén Durán, Ricardo da Silva... que preparan eso mismo para los que vayáis mañana a esa misma hora (10.30 h) y lugar, el Área Recreativa de Circos, caminéis por los caminos y vericuetos de esos bellos parajes, oigáis el pregón del Instituto de Estudos Agrarios Mártires do Sobredo y asistáis a la inauguración de la placa de la Muiñeira do Tripes con la actuación del Grupo Folclórico de la Asociación do Traxe Tradicional de Tui.

¿Qué os parece la propuesta? No falta, aparte de la alegría general, bodegones de puntapié para vinotear y picotear papas, pan, bica y empanada todo de millo, entre muíños, muestras artesanas, juegos populares sin que falten burros fariñeiros. La comida, claro, campestre y a las 2 de la tarde y luego el serán popular a cargo de los músicos asistentes.

¡Qué oleada gastronómica!

¡Vaya oleada restauradora la de los últimos tiempos en Vigo, aupada por nuevos sabores foráneos! A las propuestas tradicionales se les suman otras como la gastronomía indonesia vibrante y colorida, llena de intenso sabor del Harun Manis en Gregorio Espino, 15 (¡muy bien Andrés y Aprilia Ani Kristianti!), donde comí la última vez con Alfonso Román entre una decena más de comensales. Pero si quieres visitar Turquía tienes en A Laxe el Oh My Kebab, muy cerca allí de la cocina asiática del Umi Sushi con vistas a la ría, como asiática es la propuesta del Sushisom en Vialia.

En A Laxe van bien surtidos gastronómicamente con el ya consolidado Tagliatella italiano, el Chemin de Fer de cocina creativa en el mismo Casino, las parrilladas del Milongas... No he pasado por la cocina sirio-libanesa del Al Wahab (El Dios Dador) en Oporto, 7, donde me dicen que Lila El Halabi puede prepararnos un shawarma, un fatti o un kabab karaz. ¿Y qué tal La Mafia de sabor italiano por fin abierta en Compostela 8?