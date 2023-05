La Valedora y las tres universidades gallegas premian tres voces para la “revolución” de la igualdad

Tres voces que reclaman los derechos y el papel de las mujeres y dan aliento a una “revolución” social todavía pendiente. La Valedora do Pobo y las tres universidades gallegas entregaron ayer en el campus de Vigo los galardones a los mejores trabajos finales de grado y máster en materia de igualdad. Las tres premiadas, que combinaron en sus discursos la reivindicación y el agradecimiento a las “matrias” y “mulleres bravas” que protagonizan sus investigaciones, abordaron la presencia femenina en los ciclos formativos masculinizados, el deporte gallego desde una perspectiva de género y el contrato nulo de la gestación por sustitución en el Derecho civil español.

La valedora do Pobo, Dolores Fernández, destacó la calidad de los trabajos premiados y de todos los presentados a lo largo de las tres ediciones, que “anticipan debates sociais” y que contribuyen a crear “un corpo de doutrina” en Galicia, identificando desigualdades y contribuyendo a erradicarlas. “A experiencia está a ser magnífica”, añadió sobre esta iniciativa y felicitó a las tres universidades por sentar las bases que permiten expandir el conocimiento y “construir novos avances a prol da igualdade de homes e mulleres”.

El acto de entrega, celebrado en la sala Manolo Ramos del edificio Ernestina Otero, contó con la presencia de la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, quien recordó que la discriminación por razón de sexo es la más extendida en todo el mundo y a lo largo del tiempo. “Esta é unha transformación social que esixe o traballo conxunto. Todos somos axentes clave”, enfatizó.

María Jesús Lorenzana también aprovechó su intervención para destacar que la nueva ley gallega de igualdad, aprobada por el Consello de la Xunta el pasado viernes, nos sitúa “á vangarda en España e Europa” a la hora de combatir cualquier discriminación, sobre todo, en el ámbito laboral.

Por su parte, la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UVigo, Mónica Valderrama, se refirió a la satisfacción no solo curricular sino personal que supone el galardón para las tres premiadas dado su compromiso por la igualdad y puso énfasis en la implicación de todo el equipo de gobierno para llevar a cabo acciones en este sentido.

El rector Julio Abalde también aludió a las medidas adoptadas desde la institución herculina y abogó por visibilizar los referentes femeninos en ámbitos masculinizados como la ciencia y la tecnología, y también en la gestión, poniendo como ejemplo a la propia conselleira de Igualdade, exalumna de la UDC. “As universidades galegas somos un exemplo de traballo conxunto e tamén nos nosos espazos a favor da igualdade”, reivindicó.

Al acto de entrega también asistieron el presidente del Consello Consultivo, José Luis Costa; su homóloga al frente del Consello de Relacións Laborais, Antía Sánchez; la secretaria de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella; y la presidenta de la comisión de Igualdade en el Parlamento gallego, Marisol Díaz; así como los integrantes del jurado que decidió los premios.

Las tres galardonadas tuvieron oportunidad de agradecer la distinción y aprovecharon sus intervenciones para reconocer el apoyo e inspiración de sus tutores y de sus familiares, muchos de ellos presentes en la sala, además de insistir en la necesidad de alcanzar un mundo igualitario en todos los ámbitos públicos y privados.

Ana Souto Mínguez, que dio voz a las profesoras y alumnas de los ciclos formativos masculinizados en su trabajo final del máster de Profesorado en la UDC, apeló ayer a la “urgente” necesidad de una educación transversal que rompa los estereotipos desde la infancia y de la visibilización de referentes femeninos “en cada espazo da sociedade”. Su trabajo, añadió, demuestra no solo cómo estos sesgos condicionan la elección de estudios, sino “ata que punto resulta determinante o xénero ao longo de toda a vida profesional das mulleres”.

El premio al mejor trabajo fin de grado recayó ex aequo en dos alumnas de la USC, la ourensana Carmen Castillo y Cinthia Piñeiro, de Moraña.

"Cada vez máis mulleres falan e interrompen e non van faltar desas conversas nunca máis"

La primera, titulada en Derecho, abordó la gestación por sustitución en el Derecho Civil español para defender que se trata de un contrato nulo. “Sorprendeume negativamente que, mentres noutras disciplinas atopaba condeas firmes e contundentes, o Dereito, que é o que ten capacidade de facer cambios, quedaba ermo de argumentos para sustentar o evidente, que o corpo das mulleres non debe ser outro instrumento do capitalismo”, lamentó antes de finalizar con un mensaje de esperanza. “Chegamos tarde ás conversas, pero estamos chegando. Cada vez máis mulleres falan e interrompen e non van faltar desas conversas nunca máis”, enfatizó.

Su compañera Cinthia Piñeiro, graduada en Periodismo, dedicó el primer agradecimiento a Antía García, cuya gesta al conseguir la medalla de oro en los Mundiales de Salvamento y Socorrismo de 2018 apenas ocupó espacio en los medios. “Por qué non é portada nos xornais? Sempre quixen ser xornalista deportiva pero non así”, relató la autora, que ha querido contribuir a esta necesaria transformación visibilizando a grandes deportistas gallegas.