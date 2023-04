A mayores de todas las testificales que se están llevando a cabo en el trámite del procedimiento por el crimen de Baiona, en el que Beatriz Lijó falleció a manos de su exmarido, Ángel Rodríguez, tal y como él lo reconoció, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo instaba una reconstrucción de los hechos.

Huida a Ourense

Para ello, había instando al investigado a señalar dónde habría arrojado el arma principal con el que dio muerte a su exmujer. En su declaración judicial el asesino confeso manifestó que la había tirado en un monte próximo a una carretera, que creía que se ubicaba en Tomiño, en las cercanías de una rotonda cuando huyó a Ourense. Pero esa vaga referencia resulta insuficiente para la Guardia Civil, que, sin más detalles, vería inviable y destinado al fracaso un dispositivo de búsqueda dada la amplia zona de masa forestal existente en el lugar.

Ignora el punto exacto

Pese a reiterársele en varias ocasiones precisar la ubicación exacta del arma, Ángel Rodríguez aseguró no recordar este punto por lo que en un reciente escrito, la jueza ha considerado no necesaria la reconstrucción de los hechos en base a no poder disponer del arma.

Pericial psicológica

Así, los trámites continuarán sin esta diligencia si bien las partes han solicitado otras diferentes. Concretamente por parte de la defensa de Rodríguez, se ha requerido una pericial psicológica del investigado, que continúa en el penal de A Lama desde su detención el pasado lunes 6 de febrero.