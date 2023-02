La fiscal pide organizar un dispositivo de rastreo para dar con el hacha del crimen de Baiona

Tras doce días en los que pasó de estar en un silencio absoluto a alegar que no recordaba nada, el pasado viernes Ángel Rodríguez da Costa acabó confesando ante la jueza que mató a su exmujer Beatriz Lijó con un hacha y un cuchillo. Este último fue recuperado en el escenario del crimen, pero la considerada arma principal, con la que asestó los golpes mortales, aún no apareció. Aunque escueto, en su comparecencia judicial el asesino confeso dijo que ese hacha la arrojó en un monte próximo a una carretera que creía que se dirigía a un municipio que citó en el interrogatorio y que está ubicado en la comarca del Baixo Miño. Tras estas declaraciones la Fiscalía ha dirigido un escrito al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo en el que pide que se ordene un rastreo para intentar dar con esta prueba clave.

Concretamente, el Ministerio Público solicita que se oficie a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de cara a poner en marcha un dispositivo de rastreo y, si dicha diligencia acabase con resultado negativo, que se intente de nuevo con la presencia del investigado, para que acompañe a los agentes y les indique la zona en la que recuerda haber arrojado el arma. La magistrada ha dado traslado de la solicitud de la fiscal a los abogados personados –defensa, acusación particular y acusación popular– para que hagan las alegaciones pertinentes antes de decidir sobre esta diligencia, que todo apunta a que se realizará por la importancia que tiene recabar todo tipo de evidencias en una investigación criminal de estas características.

¿Y el teléfono móvil?

El hacha no es el único elemento que a día de hoy todavía no está en manos de los investigadores. Ángel Rodríguez –que tras cometer el crimen un domingo por la noche y llevar a sus dos hijos con el abuelo paterno estuvo deambulando durante horas hasta acabar entregándose en la comisaría de Ourense a primera hora de la mañana del lunes– también se deshizo de su teléfono móvil. Sobre su paradero, en su declaración judicial no fue preciso: afirmó que lo arrojó en una zona próxima a unos contenedores una hora antes de acudir a las instalaciones de la Policía Nacional de la ciudad de As Burgas.

El juzgado vigués que lleva este caso celebró el pasado viernes, el mismo día en que el investigado se decidió por fin a declarar, la comparecencia del artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado. Tanto la Fiscalía como las otras dos acusaciones personadas en el procedimiento solicitaron que sea investigado por la presunta autoría de un delito de asesinato y de otros dos contra la integridad moral, estos últimos en relación con los hijos menores de edad que tenían en común la víctima y el agresor, ya que presenciaron el crimen. El asesinato está castigado en el Código Penal con entre 15 y 25 años de prisión y los otros dos delitos, con entre seis meses y dos años de cárcel.

El juzgado de violencia machista inicia la instrucción de este crimen cuando ya había concluido la investigación judicial de otro asesinato ocurrido también en la comarca del Val Miñor, concretamente en Mañufe (Gondomar) en diciembre de 2020, cuando un sexagenario mató a puñaladas a su esposa. Este caso, en el que la Fiscalía pide una condena de 30 años de prisión, ya está próximo a juicio.