La reapertura del túnel de Lepanto que da acceso directo a la autopista AP-9 desde el centro de Vigo ya tiene fecha de reapertura. El subterráneo que se inauguró el año pasado y que tuvo que cerrarse por las obras del ascensor HALO, volverá a estar operativo la próxima semana.

Según acaba de anunciar el alcalde en rueda de prensa, el tráfico de entrada y salida de la AP-9 en el centro de la ciudad recuperará la normalidad el lunes 27 de marzo.

Según explicó el alcalde, quedan solo cuatro pieza del ascensor HALO por izar. Dos de ellas se prevé levantarlas esta semana. Los trabajos para las otras dos —dijo— no afectarán ya al tráfico de la autopista, con lo que el lunes no solo se reabrirá el túnel de Lepanto para entrar en la autopista, sino que las restricciones que hay actualmente de madrugada y que arrancaron hace más de un mes y medio (no se puede salir hacia Cervantes y Alfonso XIII de madrugada), también desaparecerán.