Carmela Silva pide a Sánchez que no renuncie: "No pueden ganar quienes están dispuestos a dinamitar la democracia"

Carmela Silva ha pedido hoy a Pedro Sánchez que continúe como presidente del Gobierno porque "no pueden ganar quienes están dispuestos a dinamitar la democracia para tumbar a gobiernos legítimos". La presidenta del PSdeG ha llamado a la movilización a la militancia socialista, a la ciudadanía en general e incluso a los votantes del PP, para con el objetivo de "parar esta deriva antidemocrática".

Los socialistas gallegos llaman a los ciudadanos a mostrar su apoyo a Pedro Sánchez mañana sábado a las 11 horas, coincidiendo con la movilización que se celebrará ante la sede del partido en Ferraz, donde se celebrará el Comité Federal del PSOE, convocado para ratificar las listas de las europeas y que mutará en un acto de aclamación a Sánchez.

"Nuestro apoyo al presidente del Gobierno frente a la estrategida premeditada en despachos no muy lejanos de la derecha de Feijóo y la ultraderecha de Abascal. El PP no asume nunca la legitimidad de los gobiernos si no son ellos quienes gobiernan", criticó duramente Silva.

Los socialistas gallegos han confirmado que se fletarán autobuses desde la comunidad y que del Comité Federal, entre otros, intervendrá el secretario general electo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para mostrar su apoyo al líder del partido.

"La situación que vivimos en la política, promovida, diseñada, orquestada y organizada por la derecha y la ultraderecha pone en peligro a la democracia. El modus operandi no solo lo estamos viviendo en España: bulos, amenazas, calumnias, deshumanización del adversario político... Todo le vale a Feijóo. Todo le vale a Abascal", continuó la presidenta del PSdeG.

Por ello, la dirigente de los socialistas gallegos ha dicho que es "humano y comprensible que el presidente del Gobierno haya dicho que no puede más" y que no sabe si compensa someterse "a este linchamiento público" y, además, someter a su familia. "No es inmadurez, es madurez emocional y una llamada a la reflexión colectiva porque no podemos seguir así", sostuvo Silva.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado a Núñez Feijóo que debe aceptar las reglas del juego porque "los gobiernos se conforman en parlamentos" y él "no lo consiguió", por lo que ahora no puede "continuar bombardeando la verdad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto político"."Tiene que parar esta deriva señor Feijóo", reclamó Silva.

También se dirigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y le ha pedido que "no se sume al vergonzoso argumentario preparado desde Génova" porque los gallegos merecen "un presidente que se oponga a estas prácticas".