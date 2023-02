Vigo mantiene su “posición vigilante” en infraestructuras tras el cese de Pardo de Vera

Nuevos protagonistas y responsables, pero misma hoja de ruta para seguir peleando por las infraestructuras que Vigo merece. La destitución de Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana este lunes a raíz del escándalo de los trenes de ancho métrico de Asturias y Cantabria fue recibida como “la peor noticia posible” para la ciudad en numerosos círculos. Sin embargo, el respaldo del presidente del Gobierno y de la propia ministra que la ha cesado a obras como la Salida Sur ferroviaria, el AVE por Cerdedo o la nueva autovía en túnel a Porriño hacen que no se tema un nuevo parón similar al de hace una década, aunque se mantendrá una “máxima posición vigilante cada día”.

Así resumía el alcalde de la ciudad su postura, aunque creía que “van a seguir a la misma velocidad o más” porque así se lo demandará al Gobierno. Abel Caballero cree que “ahora la critican quienes lo pararon todo” y que “conviene hacer un poquito de historia” en la materia. Y así dijo que la ingeniera lucense fue distinguida el pasado año con la Medalla de Oro de la ciudad por “desatascar las tres grandes infraestructuras” que Vigo reivindica desde que hace más de dos décadas.

“Siempre he aceptado que puede haber crisis económicas, pero lo que no puede ser es que no haya proyectos redactados porque los funcionarios seguimos trabajando y seguimos cobrando”. Así resumía Pardo de Vera en su entrevista en FARO el pasado mes de octubre su filosofía de trabajo, al tiempo que confirmaba el 2030 como un horizonte realista para la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Vigo y Oporto. Cuando asumió la Dirección General de Explotación y Construcción de Adif se encontró decenas de proyectos atascados en lo que definió como “una administración completamente paralizada donde quería poner en marcha el motor pero faltaba lo básico”.

En lo relativo al conocido como “AVE por Cerdedo”, después de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en 2011 con José Blanco como ministro, el regidor olívico recordó que Ana Pastor “lo escondió en un cajón” durante los cinco años que tenía de plazo antes de que caducaran dichos estudios propios. Este retraso, que se hubiera evitado de licitar obras de no más de 200 metros, se replicó también en otras líneas de Extremadura o el Corredor Mediterráneo y no sería hasta 2018 –ya bajo la presidencia de Pedro Sánchez– cuando el Ministerio y Adif, con Pardo de Vera el frente, volverían a poner en marcha la línea de Alta Velocidad entre Vigo y Ourense con la licitación del Estudio Hidrogeológico durante tres años necesario con la nueva legislación. “Si lo hubiera hecho Pastor estaríamos ya con las máquinas trabajando” sentenciaba Caballero, mientras recordaba que esa etapa es “la vergüenza del PP y de Rajoy”, ya que “no movió un papel” durante su etapa como ministra de Fomento.

Desde 2018, Pardo de Vera reactivó los estudios del AVE que estaban caducados

A pesar de que en los últimos meses había potenciado su perfil político, asumiendo el papel de principal interlocutora del Gobierno para las infraestructuras, mantendrá su perfil como técnica. En el Partido Popular ya la veían como posible candidata en las próximas elecciones gallegas y en las filas socialistas no se dudaba de su potencial. No obstante, la ingeniera lucense posiblemente regresará a su puesto en el Adif, donde tiene una plaza fija desde 2007 y gracias a la cual fue clave para que la Alta Velocidad llegara a Galicia.

El encargado de asumir sus funciones será el hasta ahora secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, quien ha estado presente en la ciudad en los últimos meses gracias a los fondos europeos de recuperación. Caballero refrendó su apoyo al nuevo titular, ya que tiene una “gran amistad con él” al haber trabajado con el exalcalde de Móstoles y exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid en la FEMP. Actualmente estaba impulsando la reforma de la Ley de Urbanismo, que impedirá la paralización y anulación total de los Planes Generales por fallos parciales.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha terminado de redefinir su cúpula en el Ministerio con personal de su máxima confianza. Hace un año era el también lucense Sergio Vázquez Torrón el que era sustituido como secretario general de Infraestructuras –poniendo rumbo a la dirección del Ineco– por el barcelonés Xavier Flores García. Este nuevo núcleo de poder catalán se ha visto reforzado también en la presidencia de Renfe. La salida de Isaías Táboas –vigués de sangre, valenciano de nacimiento y con larga vinculación al PSC– ha sido suplida con Raül Blanco Díaz, quien fue destituido como secretario general de Industria el pasado mes de diciembre después de fracasar en la elaboración del PERTE del automóvil que dejó de lado a Stellantis Vigo. En los últimos meses, la cartera dirigida por Raquel Sánchez ha anunciado soterramientos de líneas en su comunidad autónoma por 2.000 millones de euros sin que repercutan en mejoras ferroviarias. Este vuelco de poder al este peninsular coincide con las críticas del lobby empresarial del Corredor Mediterráneo, que goza desde hace años de los instrumentos e inversiones que las comunidades atlánticas reclaman para ofrecer un tren de mercancías competitivo.

No han pasado ni diez días desde que el presidente del Principado de Asturias y uno de los “verdugos” de Isabel Pardo de Vera afirmara que “la petición del cese, desde el punto de vista de los intereses de Asturias, es un error”. La pérdida de confianza de la exalcaldesa de Gavá en su número dos ha provocado su “dimisión” en el cargo y un torrente de reacciones en Galicia.

Para la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, esta destitución y la del máximo responsable de Renfe “eran necesarias” porque se debían “responsabilidades políticas” por los “errores graves” cometidos en el diseño de los trenes de la antigua FEVE. “Esperemos que los relevos en esos cargos traigan más responsabilidad, sensibilidad y compromiso con Galicia”, ha añadido Váquez, que insta al Gobierno a corregir el “déficit enorme” que, dice, tiene con la comunidad y que se refleja en asuntos como la reconstrucción del viaducto de la A-6, la llegada de los trenes Avril o la “reposición” de los servicios ferroviarios “recortados” durante la pandemia.

Dicha postura es compartida por Jorge Cebreiros, quien entiende el cese de lo responsables políticos y técnicos “ante errores tamaños errores”. El presidente de la CEP también muestra su “preocupación” ya que existía “cierto nivel de interlocución y conocía bien lo que proponíamos", aunque entiende que los compromisos “eran del Gobierno” y no a título personal por lo que no deberían paralizarse. A su vez, desea a Blanco Díaz al frente de la operadora pública “que lo haga mejor que en su etapa anterior por el bien de todos” en referencia al PERTE.

Mucho más cauto se mostró Miguel Anxo Fernández Lores, quien aseguró “no atreverse a opinar” al no ser un tema que le compete ya que “la dimisión de esta señora no tiene nada que ver con la necesidad que tenemos en Galicia de completar la conexión con Portugal” . Al mismo tiempo, el alcalde pontevedrés ha reivindicado la necesidad tener un tren “operativo” ya que “creemos que teniendo dos vías y vía electrificada tendríamos que tener una mejor conexión con un número mayor de horarios y más frecuencias” hacia el resto de la provincia.

En Vigo, la candidata a la Alcaldía del Partido Popular y delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, cree que es “una demostración más de que para el gobierno socialista por encima de los intereses de la ciudad están sus siglas” después de la concesión de la máxima distinción de Vigo a Pardo de Vera.

El portavoz del BNG y también candidato, Xabier P. Igrexas, denunció que “no se ha dado ningún tipo de avance en la mejora urgente de la Media Distancia” y cree que “no es un problema de caras sino de políticas” al no haber voluntad para desenvolver en el área de Vigo una conexión de Cercanías como han demandado.

Ambos han aludido también a los retrasos de los trenes Talgo Avril, comprometidos por el Gobierno para el año pasado y para los que se maneja el otoño como nuevo horizonte de puesta en funcionamiento.