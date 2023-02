Sin plazas en el tren Vigo-Santiago: los usuarios exigen más frecuencias

Lograr un billete de tren para realizar el trayecto entre Santiago y Vigo los viernes o al contrario los domingos es una tarea casi imposible. Para pasado, por ejemplo, no hay asientos –sin contar las plazas H, destinadas al anclaje de sillas de ruedas– desde las 11.30 horas hasta las 22.51 horas: en total, 12 convoyes completos. Para el viernes 17, ya hay 10 hasta la bandera. Para el siguiente, seis. Para el 3 de marzo, nueve. Para el 10 de marzo, siete. Y, para el 17 de marzo, seis. Más de lo mismo los domingos: para el 12 de febrero, están llenos todos los trenes desde las 14.10 horas, un total de nueve. El domingo 19, cuatro. El 26 de febrero, el 5 de marzo y el 12 de marzo, otros siete por día, es decir, todos desde las 16.35 horas.

"No hay plazas suficientes" para la elevada demanda existente. Lo denuncian los usuarios a través de las redes sociales, pero también por medio de la asociación Tren Media Distancia Galicia y la plataforma Perder O Tren, así como los sindicatos. La cantidad de trabajadores y universitarios que utilizan este servicio se ha incrementado con la puesta en marcha de los bonos gratuitos de Renfe, situación a la que se suma la falta de reposición de convoyes, como destaca una de las portavoces de estas entidades antes de recordar que se trata de un problema que ya se planteó con anterioridad. “Los viernes y los domingos son una locura”, apostillan.

La asociación Tren Media Distancia Galicia y la plataforma Perder O Tren anotan que la escasez de plazas, una queja “muy habitual”, ya ha llevado a ciudadanos a dejar de lado el tren en favor del vehículo particular compartido. Indican que los bonos juegan un papel importante en la ecuación, pero también la falta de 37 trenes semanales eliminados durante la pandemia con origen y destino en la ciudad olívica, cuya reposición fue prometida por Renfe “por escrito” a través del Portal de Transparencia para este mes de febrero. “Ya es día 7 y no sabemos nada. No puede pasar que haya gente que se quede sin plaza en un servicio público al que tienen derecho todos los ciudadanos”, manifiestan antes de criticar la falta de consecuencias para Renfe por no poner en marcha los trenes comprometidos.

Se suma a la demanda de frecuencias con Santiago Comisiones Obreras. Gregorio Bermejo, coordinador del Sector Ferroviario en Galicia de CCOO, señala la falta de personal y material, así como el establecimiento de un servicio de Cercanías, una petición que realiza el sindicato “desde hace dos años”. “Lo planteamos hasta Vilagarcía y transfronterizo hasta Valença e incluso más allá. Permitiría reducir el precio de los billetes y aumentar las frecuencias”, asevera.

Comparte la petición la Confederación General del Trabajo (CGT). El coordinador del Sector Ferroviario de CGT en Galicia, Juan Francisco Sánchez, reconoce el bum de viajeros a raíz de los bonos de Renfe en la ruta Vigo-Santiago, que ya iba “muy completa” antes. Subraya la “discriminación” del servicio con respecto al norte de Galicia: “Entre A Coruña y Santiago, hay muchas más frecuencias que entre Vigo y Santiago”, comenta antes de anotar que la restitución de las frecuencias perdidas con el COVID no se realiza por falta de material: “Renfe tiene todos los vehículos ferroviarios funcionando. Se debe aumentar el material asignado a Galicia”.

Postura de Renfe

En respuesta a FARO, Renfe defiende que ofrece 100.000 plazas semanales en los trenes de Media Distancia, además de los Avant, “una oferta que se ajusta a la demanda”. “Cada día laborable, hay 19 trenes sentido Vigo-Santiago y 18 entre Santiago y Vigo con una frecuencia aproximada de un tren cada hora, circulando 12 de ellos cada viernes en doble composición, por lo tanto, transportando el doble de viajeros. La compañía trabaja continuamente en las mejoras del servicio de trenes que presta en Galicia, atendiendo a la demanda y las necesidades”, argumenta.

La compañía asegura que, desde el año pasado, se realiza un “trabajo exhaustivo y cercano con trato en primera persona con los viajeros para tratar de programar servicios y refuerzos adaptados a cada momento y necesidades, siempre dentro de las posibilidades”.

De pie para ganar aforo

Tren Media Distancia Galicia y Perder O Tren rechazan la opción de permitir que los viajeros vayan de pie para ganar plazas porque se reduciría la seguridad, pero se abren a aceptarla en situaciones críticas o trayectos cortos. Desde la CGT, consideran que “no es mala” idea si es temporal y en casos en los que la demanda supera ampliamente la oferta. Renfe lo admite en servicios de Media Distancia sin reserva de plaza, en los trenes que paren en estaciones sin venta o a viajeros que hayan subido sin billete y lo abonan en ruta.

La avería del túnel de lavado se deja notar

La suciedad de los trenes llamó la atención de los usuarios, que subieron a las redes sociales fotos para denunciar el estado de los convoyes, como el que se ve a la izquierda: un Vigo-A Coruña. Desde CGT, destacan que se debe a una avería en el túnel de lavado de Redondela, dañado por el impacto de una locomotora.

La limpieza se realizará desde esta semana en Ourense de forma manual mientras no se repara la instalación automatizada.