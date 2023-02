Empresas viguesas contratan a detectives para controlar el absentismo laboral en carnavales o festivos

Las empresas de la ciudad están intensificando su vigilancia sobre sus trabajadores, especialmente en aquellos de los que tienen sospecha que no están cumpliendo con sus obligaciones. Prueba de ello es que son muchas, de todos los sectores y de diferentes tamaños (desde pymes hasta grandes firmas), que están contratando a detectives privados para, entre otras cosas, controlar el absentismo laboral. Es decir, que no se produzcan situaciones como que un trabajador no cumpla su horario establecido o se ausente de forma reiterada de su puesto sin ninguna razón.

“Normalmente, cuando una empresa nos encarga un trabajo de este tipo, ya tiene sospechas fundadas de que el empleado está incurriendo en alguna irregularidad”, explica Pedro Rodríguez, gerente de la agencia viguesa de detectives Ábaco Atlántico. El laboral es precisamente el mayor ámbito actual para el que son contratados los investigadores privados. Porque también les encargan la detección de bajas fraudulentas de trabajadores. Por ejemplo, aquellos que alargan su baja de forma irregular, ahora por ejemplo con la llegada de los carnavales o antes de los días festivos. “A veces descubrimos que esa persona está trabajando en otro sitio. También es sospechoso por ejemplo que si no puedes ejercer tus tareas porque tienes una lesión de rodilla, vayas a jugar al tenis”, explica el detective Pedro Rodríguez. Los informes que presentan los investigadores privados son válidos a nivel jurídico, por lo que si descubren que un empleado está incumpliendo con los términos de la baja laboral, su testimonio en el juicio podría ser definitivo para determinar el despido procedente de la empresa. Pese a que los conflictos laborales son los trabajos más habituales para los que son contratados los detectives privados de Vigo, también investigan muchos más casos. Por ejemplo, una parte de la pareja encarga que se investigue a la otra tras una ruptura para intentar modificar las cláusulas del divorcio, especialmente en cuanto al régimen de visitas del hijo. O por ejemplo, si el marido está pagando la hipoteca de la vivienda familiar y la esposa en lugar de estar residiendo en ella con el hijo la está subarrendando a otra persona, estaría incumpliendo los términos del acuerdo. El detective se encarga de recabar las pruebas para demostrarlo y modificar así dichos términos. Pisos de renta antigua Por otro lado, los investigadores privados están constatando como, especialmente en el centro, se dan casos en los que los alquilados que viven en pisos de renta antigua no es solo que no residan en esta vivienda, sino que la subarrendan como piso de uso turístico. Es decir, hay gente que paga cien euros al mes de alquiler por un piso luego lo subarrienda a un precio de cien euros al día. Los investigadores están comprobando cómo estas situaciones han comenzado a repetirse y los inquilinos de renta antigua aprovechan, de forma ilegal, para subarrendar sus viviendas y sacar un rédito económico alquilándosela a los turistas. ¿Y cómo lo comprueban los detectives privados? Pues haciendo un chequeo en los tradicionales portales de internet de pisos turísticos y vigilando la entrada de la vivienda, para comprobar si quien reside en ella es el inquilino que figura en el contrato o no. Estas prácticas irregulares son motivos de rescisión del contrato y abandono inmediato del inmueble.