Los vigueses dan la espalda a la cuarta dosis: solo 7.500 menores de 60 se la han puesto

Hay una percepción general de que la población no ha respondido, prácticamente desde el inicio, a la llamada para la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. La fatiga pandémica y la pérdida del miedo al virus, entre otros factores, eran las razones para que tanto mayores como menores de sesenta años estaban rechazando ir a ponerse la segunda dosis de refuerzo. Y esa sensación general está avalada con los datos. Según la enfermera que coordina la vacunación en el área sanitaria de Vigo, Pilar Reza, solo 7.500 vigueses menores de sesenta años, aproximadamente, se han puesto la cuarta dosis contra el coronavirus.

En total, en el conjunto del área, son 11.800, pero unos 4.000 lo han hecho por el hecho de ser población de riesgo al padecer algún tipo de enfermedad y ser muy vulnerables ante el COVID. El resto, esos 7.500, lo hicieron porque viajaban y están obligados en algunos países a tener la pauta completa y otros por voluntad propia después de que el Sergas iniciase la campaña. “Son pocos”, reconoce Pilar Reza, que añade que “hay mucha información sobre la vacuna, pero se ha perdido el miedo al COVID, y más cuanto más joven se es”. “Las personas de menos edad ya no tienen miedo además porque pasan el virus en la gran mayoría de los casos como una gripe”, asegura la coordinadora de vacunación del área sanitaria de Vigo.

Pero lo preocupante además es que en estos momentos, únicamente el 79% de los mayores de sesenta años de Vigo y los municipios del entorno se han puesto las cuatro dosis de la vacuna. Es decir, dos de cada diez mayores no se han administrado la última dosis. Por eso, el Sergas está llevando a cabo ahora una intensa campaña de llamadas telefónicas a este sector de la población.

“Primero les enviamos dos mensajes de texto, y ahora les llamamos. El 30% nos está diciendo que no se vacuna, que renuncia, que no quiere y que no les volvamos a llamar”, lamenta Pilar Reza. El resto, responde afirmativamente a la convocatoria. La recomendación de las autoridades sanitarias es que la población se ponga la cuarta dosis, especialmente aquellos que son vulnerables o las personas que viven con ellos.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad, en el área sanitaria de Vigo, según los últimos datos, hay 305 personas que están contagiadas, y 31 de ellas están hospitalizadas (una en la UCI del Álvaro Cunqueiro).