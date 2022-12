Viajar en autobús urbano en Vigo será todavía más barato desde mañana para la gran mayoría de usuarios durante al menos los seis primeros meses del año. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que reforzará la subvención a este servicio para “contribuir al bienestar de la gente y ayudar en momentos de dificultades”, con la inflación haciendo mella en las carteras y la bonificación al combustible a punto de eliminarse –excepto para transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores–. Para más de 170.000 viajeros que usan la PassVigo, costará 0,49 euros: el gobierno local abarata el trayecto en 13 céntimos –costó 0,89 euros por la ayuda municipal desde principios de este año hasta el día 1 de septiembre y cuesta desde esa fecha hasta hoy 0,62 al añadir la contribución del Gobierno central–.

“Nos sumamos a la reducción de precios de los abonos para el transporte público publicado por el Gobierno de España en el Real Decreto de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania”, destacan desde el gobierno local, que estima que subvencionará billetes por valor de casi un millón de euros en estos seis meses para ayudar a pagar el tique –o que sea gratis– a más de 214.000 personas. Solo subirá el billete ordinario –sin usar la tarjeta PassVigo–, que pasa de 1,40 a 1,49 “de acuerdo al contrato con Vitrasa”, anotó el regidor.

Entre el Gobierno y el Concello, el descuento será del 50% –un 20% se corresponde con el ente local y el resto, con el Ejecutivo central–. Con la PassVigo, que es gratuita, los viajeros pagarán 13 céntimos menos que ahora. Los estudiantes abonarán 0,47 euros en vez de 0,60 y los universitarios, 0,37 euros en vez de 0,47. La tarifa social se reduce de 0,48 a 0,39 euros. Los pensionistas seguirán viajando gratis: son, actualmente, 40.978 personas.

“Quien no tenga la PassVigo que la pida inmediatamente y se le da”, aconsejó el regidor olívico antes de destacar el “esfuerzo importantísimo” que está haciendo la entidad de la Praza do Rei y recordar que la Xunta no arrima el hombro para abaratar el coste del billete.

La bajada de precios para usar el bus urbano llega justo el día en el que se eliminan las bonificaciones al combustible, por lo que se espera que la medida sirva para favorecer el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado.

Convenio con UGT y limpieza de centros escolares

Esta reducción de los precios del Vitrasa fue aprobada en una Junta de Gobierno en la que también se validó el convenio entre el Concello y la CIG para el fomento del empleo y el desarrollo del programa de servicios de atención ciudadana y asesoramiento laboral, así como de jornadas formativas en el año 2022 por un importe de 37.000 euros. El alcalde explicó que el gobierno municipal aporta fondos a los tres sindicatos más representativos en Vigo: UGT, CIG y CCOO.

También recibió el visto bueno del gobierno local la licitación del servicio de limpieza de los 52 colegios públicos y escuelas infantiles municipales del Concello por un valor de 19.420.000 euros y un período de cinco años. “El Ayuntamiento paga la limpieza, unos cuatro millones de euros anuales, de nuestros recursos, siendo competencia de la Xunta, y no lo escatimamos porque están muy bien atendidos”, manifestó Caballero.

El alcalde aprovechó la última rueda de prensa del año para desear un “maravilloso año 2023” a todos los ciudadanos de Vigo. “Apunta bien. La ciudad está yendo desde lo público”, apuntó antes de ensalzar la “acción municipal continua en Vigo” en un “proceso de unidad indestructible”.