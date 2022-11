Todo comenzó allá por el año 2013 cuando al volante de un camión, el vigués Roberto M. ideó su proyecto hasta la fecha más personal: una marca de ropa, Trückhead Rock and Road, con identidad propia inspirada en kilómetros de carretera y rock and roll, que Roberto diseña y que visten en la actualidad no solo algunos vigueses con actitud, sino que también está presente en apasionados de este mundo en otros países. Y ya os digo que mañana, sábado, tendrá lugar a las 21.00 h en la Sala Master Club de Vigo el Trückhead Night Show para celebrar con un concierto todos esos miles de kilómetros recorridos durante muchos años. Abrirá la noche Jairo Cash que, con su voz grave y profunda, nos dará caña con algunos temas del inconfundible Jonnhy Cash, tras el cual subirá al escenario la banda de rock alternativo viguesa West Ride, esa que goza con influencias del más puro hard rock americano. Y el cierre a esta velada es con los incombustibles Motorhits, banda tributo fiel de Motorhead. ¡A disfrutar...Rock’N’Road!!!

La nocturna biografía de Frank Petrovich, melómano rockero Y ya que hablamos de rock, ¿por qué no desvelaros la identidad de un vigués de adopción, uruguayo de origen, que tiene en su bar, Tipo X, unos 3.000 y pico de cd’s, casi 1.000 dvd’s con todo el pop y rock del mundo, a los que suma en su casa más de 3.000 vinilos, unas 500 cintas de Beta y Vhs y las muchas cintas de casette que le grabaron, además de unos 1000 cd’s más que fue subiendo del bar? Pues sí, ese es Frank Gutiérrez Petrovich, boss del Tipo X en Real 21, tipo él tan luchador como jovial y cumplido. A mí me gusta visitarlo con gente de la vieja guardia. Vosotros entráis allí, os encontráis en un pequeño local lleno de música y memoria con un decorado que cuenta la historia de la movida del Vigo de los 80 y la de la música en fotografías, entradas de conciertos, posters, recortes de periódicos... ¿Y qué hay detrás de Frank? Toda una historia de lucha que comenzó cuando llegó con su familia a España en 1984 para ver cómo embarcarse, ya que había acabado la carrera de Mecánica Naval. No halló camino, tenía que ganar para los suyos y empezó descargando pescado 12 horas al día. Luego empezamos a verle como segurata o portero en aquellos 80 de explosión de locales: en La Mar en Coche (lo que luego fue OpArt), Torroso, Mimbre, La Casa Blanca, Gaseosa, El Chalé (lo que luego fue Código de Barras)... hasta que se dedicó al Tipo X, su propio bar. Trabajó para gente como Picho Retorta, Josechu Curiel y muchos más empresarios de la noche. Y ahí lo tenéis manteniendo el tipo tras tantos años manteniendo la calma en medio del desmadre nocturno.