La explosión de los virus respiratorios agota los antibióticos en las farmacias viguesas

Esta época del año normalmente siempre es en la que hay una mayor afluencia en urgencias debido a las patologías respiratorias. La bronquiolitis en los niños o la gripe común son características de estos meses y llenan tanto los centros de salud como el hospital, tal y como se ha informado en los últimos días. Este año además coincide con una situación compleja a nivel mundial, provocada por múltiples causas y que está derivando en problemas en la cadena de suministro que está teniendo también incidencia en la situación sanitaria. Porque las decenas de personas que están necesitando de antibióticos para tratarse de sus patologías respiratorias se están encontrando que, cuando llegan a su farmacia habitual, no tienen el medicamento más recetado por el médico para su caso, especialmente diversos fármacos con amoxicilina, que se utiliza para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como la neumonía, la bronquitis (infección de las vías respiratorias que van a los pulmones) y las infecciones de los oídos, la nariz, la garganta, las vías urinarias y la piel.

“Hay mucha falta de amoxicilina, la tenemos que buscar debajo de las piedras. Hay muchísima demanda y la logística está patas arriba”, reconoce José Manuel Reboreda, titular de la farmacia ubicada en el número 19 de la calle Aragón.

Un simple vistazo a la base de datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios permite comprobar que en la actualidad hay hasta seis marcas de amoxicilina que se encuentran con problemas de suministro. Hay que tener en cuenta que este tipo de medicamento tiene muchas alternativas en el mercado en forma de genéricos precisamente porque es uno de los más recetados por los médicos. Lo que está sucediendo en las farmacias viguesas es que, debido al aluvión de infecciones respiratorias que está habiendo en la ciudad y la consiguiente elevada demanda de este tipo de antibióticos, muchas farmacias se están quedando sin el medicamento recetado por el facultativo y el paciente tiene que peregrinar por distintas boticas hasta encontrarlo. “En una situación normal, le podríamos decir que en unas horas lo tendríamos. Pero ahora mismo tenemos que pedirlo ya a almacenes de fuera de Galicia y no nos llega hasta el día siguiente”, reconoce José Manuel Reboreda.

Cuando llega una persona solicitando un medicamento para una enfermedad respiratoria y en ese momento no está disponible el que el médico ha recetado, el farmacéutico intenta ofrecerle varias soluciones al paciente: si no encuentra el medicamento en otro establecimiento, utilizar otro genérico con el mismo principio activo y, en caso de no aceptar, hablar con el doctor para intentar ajustar el tratamiento y utilizar otro tipo de fármaco que pueda ser también efectivo para la patología respiratoria que tenga el enfermo. “Lo importante es que las farmacias vamos siempre a intentar solucionar el problema. Estamos ante algo puntual que se irá solucionando y que se produce por la elevada demanda que estamos teniendo y por los problemas en la cadena logística”, apunta el boticario José Manuel Reboreda.

El personal de urgencias pediátricas del Cunqueiro reclama triaje las 24 horas

Las urgencias pediátricas del hospital Álvaro Cunqueiro volvieron a vivir un fin de semana complicado. El servicio volvió a estar a rebosar de pequeños, especialmente debido a patologías respiratorias. Según apunta Pilar García, de la CIG, el principal problema que se encontraron los profesionales la mayoría de los días es que solo se realiza triaje, es decir, la clasificación de pacientes en función de su gravedad a su llegada, en el turno de tarde, mientras que por la noche y por la mañana se atienden a los niños por orden de llegada. “Llevamos mucho tiempo solicitando que el triaje se realice las 24 horas en urgencias pediátricas, al igual que se realiza en las urgencias de adultos. No puede ser que se atienda por orden de llegada y no por gravedad”, explica Pilar García, que denuncia además que en octubre se cubrieron 43 turnos de trabajo con 23 personas diferentes.

El convenio de Povisa

Por otro lado, una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha autorizado la venta del grupo valenciano Ribera Salud, propietario de Povisa, al francés Vivalto Santé, el sindicato CIG reitera su preocupación al entender que este nuevo movimiento empresarial “compromete el derecho a una asistencia sanitaria para miles de personas en el área de Vigo. Recuerdan, además, que el proceso de venta se da en un contexto “sensible”, al estar negociándose el convenio colectivo, que llevaba paralizado desde 2010, y que tiene especial importancia en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de Povisa.