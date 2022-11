¿Y por qué no hacemos hoy un dulce recorrido por Vigo y sus nuevas pastelerías? A ver, pensad en caracolas de chocolate con tarta de avellana, croissants rellenos.... ¡uf! Las panaderías artesanales no pasan por su mejor momento en España por el aumento de todos los costes y, sin embargo, este año 2022 yo cuento la apertura de al menos cuatro pastelerías en Vigo, una de ellas a punto de hacerlo. Ahí están Talea,en Dr. Cadaval 37, donde antes estaba Montserrat, que abrieron las viguesas Alma Otero y Rosalía Alonso, también con local en Porriño.Pero, por si queréis pastelería italo-francesa, en el Paseo de Alfonso 5 abrieron este año Alessio di Lorenzo y Paola Fusco, procedentes de conocidas escuelas italianas. Claro que podéis tener un paladar más exotico y en Travesía do Franco, 1, en pleno casco vello, abrió la panadería Sen la ex estudiante de Filosofía y Religión en su país Cheyu Sugiyama, que no creo que tales estudios le sirvan para sus dorayakis o su pan relleno de judías con sabor a chocolate. ¿Y la cuarta apertura en este tiempo de cierres? Pues está a punto en el Casco Vello alto, Abeleira Menéndez 13, esa pastelería Navaza que abre Perfecto Navaza con toda la sabiduría centenaria de la de la familia en Lalín. Ahí tenéis al cuarteto abierto este año, que se suma a los nombres tradicionales,

Las dulcerías de siempre, casi todas pilotadas por mujeres Luego están los nombres tradicionales de nuestra pastelería o las que abrieron antes de 2022 y, porqué será, casi siempre alentadas por mujeres. Podríamos hablar de los 4 locales de El Molino (¡hola Lola Fernández, mujer sonrisa!) en Urzáiz, Colón, Camelias y A Laxe. O de los tres locales Sémola que capitanea Estefanía Francos en Marqués de Valladares , Camelias y Porta do Sol, o de La Madrileña de Ana Carballo, en Rosalía de Castro, o de esa Trigal que montó Amelia Durán en Alexandre Bóveda. Cómo no citar a la inolvidable Solla de la calle Uruguay,, o El Buen Gusto que lleva Estrella Gil con su marido Manuel desde 1980, o la pastelería Ramos de Álvaro Barreiro que se fue para Teis, o las Porto Panaderos... ¡Qué dulce recorrido! De chocolate y cacao maravillao ¿Y cómo acabar en dulce lo que así empezamos? Ah, sí, visitando Idylio, otra tienda de nuevo cuño que abrieron en María Berdiales 16 la pareja Marta Sánchez Quintas y Miguel Rodríguez, que supongo seguirán de pareja. Saben de los secretos del cacao milenario, fruto con el que se elabora el chocolate y en esa tienda podéis encontrar algunos chocolates entre los mejores del mundo, elaborados artesanalmente con cacaos maravillaos.