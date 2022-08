Shanghái consolida a la UVigo como una de las quince mejores universidades españolas

La UVigo sigue consolidándose como un referente académico nacional e internacional y se vuelve a coronar este año como una de las 15 mejores universidades de España, según consta en el ranking de Shanghái. A nivel mundial, está entre las 600 mejores del planeta (como el pasado año) y es, con la USC, la única entidad gallega que aparece en la prestigiosa lista que ARWU elabora anualmente desde 2003.

Así se refleja en un documento al que ha tenido acceso FARO, en el que la Universidade de Vigo pasa del rango 13-17 al 12-15 a nivel estatal (si bien cae del puesto 13 al 14), mientras la Universidade de Santiago pasa del 9-12 al 9-11 (sube del 12 al 10). En esta línea, la mejor española es la Universidad de Barcelona (entre las 200 mejores del mundo), seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, y las universidades de Granada y Valencia (entre las 300 mejores del mundo). Tras ellas, completan el Top 10 la Autónoma de Madrid, Pompeu Fabra, Basque Country y la Politécnica de Valencia (entre las 500 mejores del mundo).

El ranking de Shanghái divide su puntuación en 6 categorías: alumnos y personal de la institución que han obtenido premios Nobel y medallas Fields (bajo el código Alumni y Award, y que suponen un 10% y un 20% de la puntuación); investigadores altamente citados (HiCi, otro 20%); artículos publicados en Nature y Science (N&S, otro 20%); así como artículos indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index (PUB, otro 20%); y el rendimiento académico per cápita de cada institución (PCP, representa el 10% restante).

Así las cosas, la Universidade de Vigo no consigue puntuación en los primeros indicadores (Alumni y Award); baja en el tercero (HiCi), descendiendo de los 14,6 a 9,7 puntos; se mantiene sin cambios en el cuarto (N&S), con 3,8 puntos; y mejora en el resto (PUB y PCP), subiendo de 26,1 a 27,4 puntos y de 17,1 a 17,4 puntos, respectivamente.

Ninguna española destaca entre las 100 más brillantes a nivel internacional

La entidad olívica y la compostelana vuelven a ser las dos únicas de Galicia que se incluyen en el Top 1.000 de este listado, pues la Universidade de A Coruña (UDC) lamentablemente no ha logrado hacerse un hueco entre las mil mejores.

Respecto a la institución que dirige Antonio López, mejora en tres de los cuatro indicadores que puntúa (ya que tampoco cuenta con alumnos y personal que hayan obtenido de premios Nobel y medallas Fields): solo pierde 0,5 puntos en investigadores altamente mencionados (se queda en 6,8), pero gana 1,1 puntos en artículos publicados en Nature y Science (7,8); 0,5 en artículos indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index (33,2 en total); y 0,1 puntos en el rendimiento académico de la entidad (16,5).

Si se comparan las instituciones gallegas, la Universidade de Vigo supera a la Universidade de Santiago en dos de las categorías en las que ambas arrojan resultados. En HiCi, la UVigo gana por casi tres puntos (2,9) a la institución compostelana. También en PCP, donde le lleva 0,9 puntos. Por la contra, la USC gana a la UVigo en N&S (le saca 4 puntos) y en PUB (le supera por 8,5 puntos).

Harvard, líder por vigésimo año

Como no iba a ser de otra manera, y así lo certifica el paso del tiempo, Harvard encabeza el ranking de Shanghái por vigésimo año consecutivo, seguida por Stanford (que se lleva la plata) y el Massachusetts Institute of Technology (en su caso el bronce). En cuarta posición se encuentra Cambridge y tras ella –por orden– Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, el California Institute of Technology y Chicago. Después, Yale, Cornell, California (Los Ángeles), Johns Hopkins, Pennsylvania, Paris-Saclay, Washington, College London, California (San Francisco) y Eth Zurich.

De las 10 mejores universidades del mundo, ocho son estadounidenses y dos británicas. De las 20 mejores, 15 son estadounidenses, tres británicas, una suiza y otra francesa. Y de las 50 mejores, 28 son estadounidenses, siete británicas, tres francesas, tres chinas, dos canadienses, dos australianas, dos japonesas, una suiza, una sueca y una danesa.

En la lista a la que ha tenido acceso este periódico, en la que se da cuenta de las 100 mejores universidades, no aparece ninguna española, situación que choca con la de Estados Unidos (la que goza de mayor representación): con 39 universidades en el Top 100, 127 dentro del Top 500 y 196 en el Top 1.000.

El 2022 Academic Ranking of World Universities será publicado hoy por la Shanghai Ranking Consultancy. Desde 2003, ARWU presenta anualmente los listados con las mejores universidades del mundo “en base a una metodología transparente y datos objetivos de terceros”. Este 2022, más de 2.500 instituciones académicas han sido analizadas para finalmente terminar publicando a las 1.000 mejores.