El Concello fía al nuevo PXOM el blindaje de los iconos del patrimonio industrial

Máximo blindaje jurídico para los vestigios industriales del siglo XX en Vigo. El Concello toma nota de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que decretó la nulidad de la modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello en la zona de La Panificadora –que provocará un retraso de “unos poquitos meses”, según Caballero– y lo incluirá en el Plan Xeral de Ordenación Municipal que aprobarán en un año.

De esta forma, Abel Caballero señala para La Panificadora el mismo camino que otras cinco joyas de la arquitectura industrial viguesa. En total, más de 350.000 metros cuadrados de suelo urbano que esperan la aprobación del documento rector para una nueva vida. Esta superficie multiplica por cinco el área del complejo comercial e intermodal de Vialia en Urzáiz y contribuirá a uno de los objetivos perseguidos por el gobierno local en los últimos años: coser la ciudad y reparar las actuaciones heredadas de finales del siglo pasado, cuando la planificación brillaba por su ausencia.

La Panificadora (1924)

La recuperación de los 30.000 m² de La Panificadora es primordial para el consistorio, ya que servirá para unir Casco Vello, Praza do Rei y el Barrio do Cura mediante nuevos espacios de uso público. Pero no será la única actuación en la que irán de la mano de Zona Franca. El Consorcio dirigido por David Regades presentó en 2019 su proyecto de recuperación para los terrenos de Campsa/CLH en Guixar siguiendo el modelo empleado con éxito en Bilbao. El ámbito abarca 165.000 m² e incluye la construcción de cuatro torres de 20 plantas residenciales en Teis.

CLH/Campsa en Teis

En pleno centro de la ciudad, la más veterana de todas estas antiguas factorías espera el PXOM al 50%. La Metalúrgica ya ha restaurado la parte usada por la nueva Tesorería de la Seguridad Social, quedando pendientes los bloques residenciales junto a las torres Ifer.

La Metalúrgica (1900)

El verano pasado se desbloqueaban dos obras claves para el desarrollo de Bouzas. Por una parte, el destino definitivo de los 14.000 m² de la antigua fábrica de conservas de Bernardo Alfageme. Además de conservar la nave original, el chalet y los jardines, el Concello destinará el 60% de su superficie a uso ciudadano con dotaciones municipales aún por definir, mientras que la restante será para uso residencial y terciario. Inaugurada también en 1928 y ubicada en Tomás Alonso, la fábrica de La Artística invertirá la fórmula: un 85% para viviendas, 15% terciario y la conservará la nave principal.

La Artística (1928)

Conservas Alfageme (1928)

Por último, la fábrica del Grupo Empresas Álvarez (GEA) de Cabral y sus más de 100.000 m² aguardan como ruinas veinte años después de su cierre. El Concello proyecta en este caso un 60% de usos residenciales –de las cuales 180 viviendas serán de protección oficial– y un parque de 10.000 m² para impulsar una “zona degradada” según el regidor.

Fábrica de GEA (1941)

En cualquier caso, el Concello presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para recurrir la nulidad del acuerdo del gobierno local sobre La Panificadora. Así lo concretó el alcalde, Abel Caballero, que lanzó un mensaje a los “especuladores” y al PP y BNG por permitir el proyecto anterior.

“Esta sentencia no me genera ninguna preocupación, no es más que una cuestión de forma. El TSXG no dice que avala la especulación, sino que la forma tiene que ser otra”. Caballero indicó que, según el fallo del alto tribunal gallego, la fórmula usada para la reforma no era la adecuada, por lo que se tiene que utilizar otra.

“El TSXG atendió el recurso de una parte de los propietarios, no todos, y señala que la vía elegida para la reforma urbanística no es la adecuada. Tenemos serias discrepancias con esta sentencia, creemos que la fórmula que se utilizó es la correcta”, apuntó antes de poner en valor que la sentencia “blinda algo fundamental: no se derriba ningún edificio”. De esta forma, considera que se refuerza la apuesta por el Concello de evitar la construcción de bloques de ocho plantas para viviendas: "Su recuperación es inamovible”, añadió.

Oposición

En la oposición, Marea de Vigo traslada “todo su apoyo al gobierno local y a Urbanismo”. Para su portavoz, Rubén Pérez, es “una obviedad” que detrás de la sentencia “no hay ningún interés en que se cumpla una norma urbanística, sino el interés especulativo de los propietarios”.

El BNG pide al gobierno municipal que actúe con “firmeza y agilidad” para impedir que los intereses especulativos supongan un freno a la conservación y uso público de La Panificadora. El frente nacionalista reitera su apoyo a la recuperación de este espacio, rectificando el planteamiento de Lois Pérez Castrillo cuando era alcalde.

Únicamente el PP a través de su portavoz, Alfonso Marnotes, carga contra el Concello y asegura que “pone de relieve las consecuencias de la anulación del PXOM, que mantiene al urbanismo vigués en un limbo desde 2008” y pide un consejo extraordinario y urgente de la Gerencia de Urbanismo.