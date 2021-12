“Tenemos que hacer el partido desde Vigo, sin interferencias de nadie”

Javier Guerra, una de las figuras históricas del PP de Vigo, decidió dar el paso y presentarse por segundo congreso consecutivo a encabezar el partido a nivel local tras enfrentarse a Elena Muñoz en 2016.

–Fernández-Tapias le ha ofrecido públicamente integrarse en su candidatura, ser el vicepresidente del partido y evitar un cara a cara en las urnas. ¿Cuál es su respuesta?

–Me parece inusual que si se quiere establecer una negociación se haga a través de los medios de comunicación. Este congreso no tiene que ser un reality show. Y esto demuestra que no hay intención de llegar a un acuerdo. Es más, fui yo mismo el que el pasado martes entré en contacto con la otra candidata, y habíamos quedado en seguir hablando. Y de repente me entero de esa oferta por la prensa.

Eso demuestra que no hay voluntad real de llegar a un acuerdo. Además no quiero hablar de puestos, tenemos que hablar de nuestros proyectos políticos. Hay dos elementos básicos que van mucho más allá de los ofrecimientos de puestos. En primer lugar que todos los afiliados que estén en disposición puedan votar, que haya una participación mayor. No he escuchado a la otra candidata pedir participación de la gente, por algo será. Yo estoy insistiendo continuamente que del censo bruto, que son unas 4.000 personas, puedan participar las máximas posibles en un momento clave como este. Lo segundo, saber qué es lo que queremos hacer en el partido. Y ahí lo tengo claro: tenemos que hacer el partido desde Vigo y para Vigo, sin interferencias de nadie. Con respeto, pero sin interferencias. Este congreso es una oportunidad para reforzar el PP y no hacer lo contrario, que es debilitarlo.

–¿Hay opciones de que esta semana haya conversaciones para que se integre en la lista de su rival?

–Yo en la suya o ella en la mía. El objetivo tiene que ser el mismo: máxima participación de los afiliados, facilitarles la vida. Y repito, desde Vigo, para Vigo, con respeto, pero sin interferencias. Si estamos de acuerdo en eso, podemos llegar a una unión. Lo que no estamos dispuestos es que a través de los medios de comunicación se imponga una adhesión. Todo lo que sea bueno para el PP estamos dispuestos a ello, no hay ninguna puerta cerrada. Y nuestra candidatura une a muchas personas que tenían posiciones diferentes. Llevo trabajando más de dos años por la unión, personas que en otro congreso anterior íbamos por caminos diferentes y ahora vamos unidos. Por tanto, la integración no debe ser sobre puestos, sino con generosidad por ambas partes.

–Habla de interferencias. ¿A qué o a quién se refiere?

–Lo que quiero decir es que el PP de Vigo tiene que decidir su propio futuro y tener los instrumentos para hacer frente a su responsabilidad. Somos gente con experiencia y muchos años de afiliación. Llevo con el mismo discurso desde el año 2016, y por eso le pido a la gente que me de la oportunidad.

–¿Ha recibido presiones por parte de alguien del partido para que abandone la carrera por la presidencia del PP de Vigo?

–El proceso no ha sido fácil hasta ahora, pero estamos convencidos y con ganas.

–¿Siente un apoyo mayoritario entre la militancia?

–Siento un apoyo muy fuerte, y veo que tienen muchísima ilusión y ganas. Se dan cuenta que es un momento histórico para el partido. En el congreso hay un censo, hay muchos más afiliados que les encantaría participar en las mismas condiciones que se ha hecho siempre. En general noto una ilusión muy importante, gente por la calle que me dice que hay que seguir adelante. Hemos unido a muchísima gente, con sensibilidades diferentes.

–Si gana, ¿le propondría a la otra candidata que tuviera un papel relevante en el partido?

–Si ganamos, vamos a considerar todas las buenas opiniones que haya para mejorar la situación del PP.

–¿El proceso está siendo más duro de lo que pensaba, con acusaciones de irregularidades por el asunto de las nuevas afiliaciones?

–Está siendo complicado, pero el elemento focal de lo que se planteaba es la posibilidad de que los afiliados puedan votar en las mismas condiciones que votan en los congresos de todas las ciudades. Hay discrepancias dentro del partido, insisto que no he escuchado a la otra candidatura pedir que la gente participase lo máximo posible. Hay medios para resolver esa discrepancia. Nosotros lo que queremos es que el congreso sea un éxito, y para eso la participación de la gente es clave.

–Habla de la necesidad de participación. ¿Cree que una participación masiva le beneficiaría?

–Me gustaría que votase el mayor número de personas posible. Esto va de principios, no solo de ganar o perder. Va de que la gente pueda participar. Ojalá fuera así, eso enriquecería al partido. Reducir la participación no me parece la mejor de las opciones.

–Fernández-Tapias ya ha presentado a parte de su ejecutiva. ¿Qué le parecen los nombres que han salido?

–La suma de experiencia y renovación es una buena mezcla, pero las personas que están en esa candidatura… Para presentarse hace falta un equipo con más experiencia sobre todo en el ámbito municipal. Y eso es algo que nosotros tenemos. Y además hay que abrir el partido, sin ninguna duda.

–¿Cuál sería una de sus prioridades si sale elegido presidente del PP de Vigo?

–Tengo la intención de convocar una convención para que todo el mundo pueda participar. Ya que hay limitaciones a la votación, querría convocar esa convención a la mayor celeridad posible, para que todos se puedan sentir partícipes del futuro del partido.

–¿Le gustaría presentarse a las elecciones municipales como candidato?

–Son dos procesos diferentes, pero es una tradición dentro del partido es que el presidente y el candidato sea la misma persona. Si del congreso sale consenso, sí estaría dispuesto a asumir esa enorme responsabilidad.