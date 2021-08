Los acontecimientos 'trending topic' de la historia de Vigo

Cuando ocurrieron estos hechos del pasado que, en mayor o menor medida, los vecinos de Vigo mantienen en su memoria, no existían las redes sociales. Pero de haber sucedido en la actualidad, se habrían viralizado, en muchos casos incluso más allá de nuestras fronteras. Estas son algunas de las noticias que serían 'trending topic' si hubieran ocurrido en estos tiempos de 'hashtag'.

#TragediaÓrbigo

Las tragedias suelen suscitar incontables y sentidas reacciones en las redes sociales por parte de perfiles de cualquier edad y condición, que además se mantienen varios días en primera línea. Pero si ésta lleva consigo numerosas muertes y esas víctimas son niños de un accidente como el que sufrió Vigo hace 42 años, las muestras y comentarios virtuales se multiplican exponencialmente.

El 10 de abril de 1979 un autobús escolar cae a las aguas del río Órbigo y en el accidente mueren 45 estudiantes de edades comprendidas entre 12 y 14 años, tres profesores y el conductor. Solo diez de los pasajeros consiguieron salir con vida. Si bien este dramático acontecimiento, sin duda de los más tristes y trágicos de la crónica negra española, sucedió en la provincia de Zamora, dónde más se derramaron las lágrimas fue en Vigo. De allí eran los niños y profesores del Colegio Vista Alegre que habían disfrutado del premio de un viaje a Madrid y Toledo. Muchos no regresarían nunca a casa.

Ya se han cumplido 42 años desde aquel trágico accidente en el río zamorano, pero la memoria de los vigueses no ha podido borrar de sus recuerdos el día que Vigo se tiñó de luto con la muerte de 49 personas y que muchos recuerdan como el peor día de sus vidas.

La portada de Faro de Vigo un día después de la tragedia abría con este titular: "45 ESCOLARES VIGUESES, AHOGADOS AL CAER SU AUTOCAR AL RÍO, EN BENAVENTE". El diario decano ilustraba la noticia con una foto del lugar del suceso que mostraba las gélidas aguas del Órbigo, y el anuncio de que "La Reina Doña Sofía llegará hoy al lugar del suceso".

#EspantadaMostovoi

Si hay un deporte en España que cada fin de semana congrega a opinadores, haters, tuiteros, creadores de memes, y demás comentaristas en redes sociales, ese es el fútbol. Suelen ser los post más visualizados, compartidos y con más interacciones, por eso no es extraño que un partido, un jugador, una polémica o un resultado cope ese día las diez primeras tendencias de Twitter en España. Por eso si la red del pajarito hubiera existido el 11 de mayo de 1997, un céltico se llevaría el mayor aluvión de 'hashtags' en esa jornada de Liga: Mostovoi.

"Lo que sucedió es algo peliagudo y que jamás había visto. La imagen que estamos dando es vergonzosa. Hay que tomar medidas drásticas o éste no es un club serio". Son declaraciones del capitán Patxi Salinas tras el partido disputado entre el Sporting de Gijón y el Celta en el estadio del Molinón. Ese domingo, el 'zar' se fue del campo a falta de 15 minutos para terminar el partido, y con el resultado, en contra del conjunto vigués.

Sucedió en El Molinón el 11 de mayo de 1997. En el minuto 78 del partido que el Sporting le ganaba 2 a 1 al Celta, Mostovoi quiso abandonar el terreno de juego aquejado de una dolencia física. Su equipo, que luchaba por mantener la categoría, ya había realizado los tres cambios. pic.twitter.com/IPWHKJvtHf — David Mosquera (@renaldinhos) 11 de mayo de 2019

Segunda parte, minuto 74, el sportinguista Bango deshace con su gol el empate a uno que reflejaba el marcador. El Celta ya había hecho los tres cambios que permitía el reglamento, pero Mostovoi pidió ser sustituido por una supuesta lesión en su pierna derecha. Desde el banquillo se desentienden de su petición, así que el 10 celeste enfila su camino hacia los vestuarios y deja a su equipo con uno menos. Al ver sus intenciones y antes de llegar a la línea de banda, varios célticos se acercan a él para increparle por su acción, encabezados por Salinas que le pide cuentas de forma airada. La crónica de FARO sobre aquel insólito momento completaba así el relato: "La bronca entre Alexander y el resto de la plantilla celeste continuó en el vestuario del equipo vigués, una vez concluido el partido. Chemo del Solar, Patxi Salinas y Moisés increparon e insultaron al jugador, al que acusaron de no sentir los colores del Celta. El segundo entrenador del equipo vigués, Ramón Carnero, también tuvo palabras muy duras con el jugador ruso camino de los vestuarios. Aunque ninguno de los protagonistas habló al término del encuentro, ha trascendido que en el vestuario casi se llegó a las manos. Moisés reconoció anoche en la "Cadena Ser" que la intervención de la Policía sirvió para evitar males mayores. Alexander Mostovoi se negó a hacer ningún tipo de declaración a los numerosos informadores que le aguardaban a la puerta de los vestuarios de El Molinón. El centrocampista tan sólo atendió al de la televisión de su país que se había desplazado hasta Gijón para el partido. Salinas, Chemo del Solar y Moisés también se mostraron lacónicos. Con un enfado más que visible Moisés tenía los ojos enrojecidos, los tres se limitaron a señalar que no iban ha hacer comentarios sobre el incidente y que el problema se iba a arreglar en el vestuario esta misma semana. El más explicito de los tres fue Salinas, que había tenido "palabras muy duras" con Alexander Mostovoi, aunque las achacó "a la calentura del momento".

Después de uno de los momentos más bochornosos en la historia del Celta, Mostovoi pidió perdón, pero no se libró de una dura sanción por parte del club. Pagó de su cartera, y con algunos partidos en la nevera esta 'travesura', que también le costó algún que otro grafiti en las paredes de su vivienda, invitándole a regresar a Rusia. Pero el 10 celeste no se fue. Superado este episodio, llegarían los mejores años del club vigués con la batuta del ruso sobre el campo. La magia del genio de San Petesburgo recibía halagos de todo los estamentos del fútbol, y también de los medios de comunicación, que de vez en cuando abandonaban el bipartidismo de Madrid y Barça, para darle minutos de gloria al diez celeste, como así muestra uno de los innumerables vídeos que emitió el programa de Movistar Plus (antes, Canal Plus) "El día después", aunque fuese aprovechando una previa de un Celta-Real Madrid.

#MadonnaCelta

"Yo vi a Madonna en Balaídos". Veinte mil personas pueden presumir de haber estado presentes aquel 29 de julio de 1990 en el coliseo vigués, cuando la ambición rubia pisó el escenario olívico con la que, dicen, sería la mejor gira en la legendaria trayectoria de la Reina del Pop.

Pero el gran momento de aquel memorable concierto que, sin duda, hubiera saturado las redes sociales con fotos, comentarios y vídeos es la escena en la que Madonna se enfundó la camiseta del Celta. Una imagen que además de en la retina de los asistentes, pasó a la historia gracias a las fotos de los medios de comunicación acreditados, y al vídeo de la Televisión de Galicia que recogió ese momento en el que la cantante entona su ya clásico "Causing a commotion", mientras luce el dorsal número 5 del Celta a la espalda. Archivos que ya han sido compartidos infinidad de veces en redes, aunque nada comparado a lo que habría sucedido la noche de aquel día, si smartphones y espacios virtuales sociales estuvieran en funcionamiento.

Cúmprense 28 anos da fichaxe de @Madonna polo @RCCelta? Quen estivo no gran concerto que a raíña do pop deu no estadio municipal de Balaídos? Imaxes do noso arquivo #pasouoquepasou!



👉 https://t.co/mEQAHTteZC pic.twitter.com/Imo7r2SZUP — CRTVG (@crtvg) 29 de julio de 2018

La visita de Madonna supuso un punto de inflexión para la ciudad que a partir de entonces abría la puerta a grandes nombres de la música internacional. Todos ellos también dejaron su huella en Vigo, que viviría apoteósicos momentos merecedores de innumerables "hashtag" de la mano, por ejemplo, de los Dire Straits, Iggy Pop, los Rolling, Deep Purple, Oasis o Bob Dylan.

#MonoPaco

¿Quién fue el mono Paco? Sólo por su existencia en Vigo, ya estaría justificada su popularidad, que incluso podría superar la que ostenta actualmente Dinoseto y su cría, a los que, seguramente, relegarían a la segunda posición de los objetivos 'selfies' de vecinos y visitantes. Y es que, a diferencia del seto en forma de dinosaurio, al menos el mico se movía, y tanto que se movía. Todo sucedió a principios de los noventa.

La historia del mono comienza en año 1986, cuando el concello de Redondela acepta hacerse cargo de dos simios, Paco y Coco, donados por un marinero de Soutomaior tras una estancia en África. Los responsables municipales decidieron instalarlos en una jaula en la Alameda, donde en poco tiempo la pareja de micos se convirtió en la gran atracción del parque, tanto de niños como de mayores. Pero esa presunta atracción para los niños no era la más adecuada, pensaron después sus 'adoptantes'. Y es que el espectáculo que daba el mico en plena calle era susceptible de llevar dos rombos (sistema de regulación del Comité de Censura para los contenidos televisivos que se utilizó en entre los años 60 y 80, en España).

Todo ocurrió cuando unos años después de su llegada, a principios de 1991, Coco moría, dejando a Paco sumido en una profunda depresión. El problema llegó el día en que, para espanto de los que tanto lo admiraban, el mono comenzó a masturbarse compulsivamente. Las prácticas onanistas del animal desataron una gran polémica en la villa que pronto saltaría a los informativos y periódicos de todo el país cuando el alcalde, Xaime Rei, envió una carta al concejal vigués Antonio Nieto Figueroa "Leri" -en aquel momento responsable de Vigozoo- reclamando su ayuda. Rei solicitaba que le buscase una pareja por la "prolongada falta de desahogo sexual que sufría el desesperado Paco".

Su historia fue documentada veinte años después en una película (mezcla de ficción y realidad) realizada por el vigués Piño Prego , y producida por Falso Orgullo, una productora gallega. Estaba salpicada de testimonios de una veintena de ilustres vigueses de varios sectores sociales que reflexionaron sobre el circo mediático y político que se montó entorno al mono Paco, con cierto toque de ironía y humor. Míchel Salgado, Iván Ferreiro, Antón Reixa, Julián Hernández, Nicolás Pastoriza, Manuel Manquiña o los ya desaparecidos Karina Fálagan y el alcalde de ese momento, Manoel Soto participaron en la cinta que se presentó en el Festival de Cans.

En su misiva, eel alcalde de Redondela aludía al furor sexual del simio y a las posibles soluciones a adoptar, lo que encendió tanto a ecologistas como feministas. "Esa falta de relaciones, absolutamente necesarias para el equilibrio y el desarrollo normal de la especie, hace que los actos de autosatisfacción se produzcan cada vez con mayor asiduidad", escribió el regidor, que relataba en esa carta el desafortunado encuentro del mico con una paloma, asegurando que "fue víctima de un ataque sexual del mono cuando se introdujo de forma imprudente en la jaula del pobre Paco".

Para completar este despropósito que recibió críticas de unos por el cautiverio del animal, y de otros que censuraban el tratamiento de "prostitutas" que el edil le daba a las monas, apareció en escena el concejal al que estaba dirigida la carta. Leri llevó una cinta métrica para medir las dimensiones de la jaula y crear una similar en Vigozoo, que Paco compartiría con su nueva pareja, una mona a la que llamaron "Vigo". En ese momento, y con los medios de comunicación presentes, el mono comenzó a masturbarse de forma compulsiva y Leri bromeó con medirle los genitales.

Esta rocambolesca historia que mezcla sexo, política y reivindicación feminista entorno a un mono 'salido' sería sin duda una mina de oro y diamantes para la comunidad virtual que con mucho menos ya hacen gala de ocurrencias disparatadas en diferentes soportes. La lista de etiquetas que se convertirían en tendencia en redes se presume interminable, y es que, cada detalle de lo ocurrido con Paco, por lo bizarro del asunto, es susceptible de alcanzar casi repercusión mundial.

El mono se mudó al zoo de A Madroa pero su final fue trágico. Una mañana de diciembre de ese mismo año Paco aparecía muerto en su recinto, al ingerir un imperdible camuflado en el alimento que algún desaprensivo habría lanzado a su jaula. Los redondelanos no se olvidaron de su paso por la villa, donde el mico sigue muy presente. Y es que uno de los pilares del "scalextric" cercano a la plaza de abastos luce un grafiti gigante de Paco con una con una mazorca de maíz en la mano.

#AccidentePeinador

Afortunadamente, el recorrido que habría tenido este suceso en redes sería infinitamente más corto que el que se le presupone a la tragedia del río Órbigo, pero las dimensiones de un posible final catastrófico con un giro inesperado de guión casi milagroso, le hace merecedor de un puesto destacado en este listado.

Eran cerca de las nueve de la mañana del 21 de marzo de 1994 cuando Peinador registraba su único accidente aéreo desde que el aeródromo vigués abría su tráfico aéreo 40 años antes. El DC-9 Ponce de León de la compañía Aviaco que cubría la línea regular Madrid-Vigo perdía el tren de aterrizaje a pocos metros de la pista viguesa, tras impactar con unas torres de iluminación en medio de la niebla. Dentro iban 116 personas, entre tripulantes y pasajeros. Los momentos de nerviosismo que relatarían minutos después sus protagonistas, ya a salvo, se sucedieron primero cuando el avión aterrizó con su panza y se arrastró con su morro 300 metros sobre el asfalto del aeródromo; después con la rotura del depósito de combustible; y finalmente cuando la maquina ardió en llamas.

En base al informe que elaboró la CIAIAC sobre el accidente, la empresa CockpitStudio -en cuyo canal de Youtube muestra sus trabajos sobre accidentes aéreos-, realizó esta recreación virtual de lo que sucedió aquel día.

Fuera de la nave, la niebla que cubría el aeropuerto y la magnitud del impacto hizo temer lo peor. Pero la rápida actuación de los servicios de emergencia fue clave para el desenlace final. Además, los pasajeros mostraron una serenidad ejemplar en el desalojo. Mientras unos lo hicieron por la puerta delantera, otros lo hacían por el ala izquierda, muy cerca del suelo. Milagrosamente nadie perdió la vida. Y es que, 'accidente aéreo' y 'supervivientes' son dos términos que no suelen conjugarse, pero en esta ocasión fueron de la mano.

"Fue tan rápido que casi no nos dio tiempo a ver nada. En el momento de tomar tierra sentimos un golpe, la panza del avión se desplazó por el suelo y la nave empezó a dar tumbos. La gente gritaba, había mucho humo y una de las alas estaba ardiendo. De pronto, nos paramos, las puertas se abrieron y comenzamos a salir. ¡Calma, que salimos todos!", gritó alguien dentro del avión de Aviaco.

Este es uno de los testimonios que compartieron los pasajeros en FARO después de sufrir el aparatoso accidente, que quedaría en un tremendo susto. Solo hubo 14 pasajeros heridos, doce fueron dados de alta enseguida. Entre los de mayor consideración estaba el secretario general de CCOO de entonces, Antonio Gutiérrez, que venía a Vigo para dar una conferencia. El dirigente sindicalista sufrió una fractura de rodilla, que “no tiene mayor importancia, nunca fui forofo de hacer footing así que no lo echo de menos”, dijo.

Este milagro sirvió para que se introdujeran recomendaciones y mejoras en la aviación, concretamente en lo que respecta a la navegación aérea para que accidentes de este tipo no volvieran a ocurrir jamás.

#Vigo

Estos son sólo cinco momentos de los muchos que deja la historia de la ciudad olívica y que también merecerían ser etiquetados con la almohadilla '#'.

Por ejemplo, las visitas de los escritores Ernest #Hemingway y Julio #Verne, así como la del científico Albert #Einstein a Vigo.

En 1921, el periodista americano hizo escala en Galicia durante un viaje entre Nueva York y El Havre (Francia). Un artículo que escribiría posteriormente en el "Toronto Star Weekly" aludía a Vigo como "una ciudad que parece de cartón, con calles de adoquín, enlucida en blanco y naranja, erguida al lado de un puerto grande y cerrado del todo, que prácticamente podría tener amarrada a toda la flota británica".

Por su parte, el físico alemán pasó dos veces por Vigo, ciudad que contempló desde el puente de un barco que le llevaba de Hamburgo a Buenos Aires, el 9 de marzo de 1925, a la ida, y el 26 de mayo, de regreso. Así lo recordaba en un artículo el que fuera director del diario decano Ceferino de Blas, El premio Nobel dedicaría estas palabras a la ciudad olívica según recoge la carta autógrafa que relata la conversación mantenida con el también pasajero de esa embarcación, el geólogo e ingeniero Karl Lehmann: "Casi todo el día al sol. Por la tarde en Vigo, bahía rodeada de islas montañosas con fascinante poblacho con forma de pintoresca azotea. Riqueza de colores y puesta de sol en Vigo, incomparable. El sol del Sur embriaga".

Julio Verne es, de los tres ilustres visitantes, el que mayor impronta dejó en la ciudad, tanto por su alusión literaria cuando el Nautilus del capitán Nemo 'buceó' las aguas de la ría viguesa en el clásico de la literatura mundial "Veinte mil leguas de viaje submarino", como por sus visitas personales a la ciudad. “No podéis imaginar nada más admirable que esta bahía de Vigo, lago inmenso rodeado de montañas”, relató en una de las misivas que envió a un amigo.

El 9 de septiembre de 1976 fallecía Mao Tse-Tung, el fundador de la República China, un deceso que seguramente hubiera sido 'trending topic' mundial, al que no hubiese contribuido mayoritariamente España. Y es que ese día, todas las miradas del país se dirigieron a Vigo por la #TragediaTrenRande. en la que fallecieron 15 personas, entre ellos dos maquinistas y dos operarios que trabajaban en las cercanías, tras una colisión entre un tren que cubría la ruta Santiago-Vigo y un convoy que poco antes de las seis de la tarde había partido desde la estación de mercancías de Guixar.

Las devastadoras consecuencias del huracán Hortensia en 1984 o la #HuelgaGeneral de 1972 en Vigo que dejó una ciudad paralizada durante 15 días y más de 25.000 personas sin acudir a sus puestos de trabajo han tenido tambien mucha relevancia para la ciudad, y se cuelan en nuestro listado de hashtags.

Galería de fotos de las consecuencias del ciclón #Hortensia publicada en la contraportada de Faro de Vigo el 5 de octubre de 1984.

Crímenes, matanzas, vertidos, accidentes, atracos o bombas son algunas situaciones recogidas en esta sucesión de fotos que se suman a este recordatorio en su vertiente más amarga.

#FueraFranceses

Pero si hay un momento histórico de Vigo que si bien, y por motivos obvios, no circuló por redes en el momento en que sucedió, la ciudad se resarce cada año llenando sus perfiles en las plataformas sociales con fotos, vídeos, comentarios, historias y anécdotas gracias a la conmemoración de ese día que cada 28 de marzo realiza la ciudad. La Reconquista de Vigo fue el alzamiento popular que en 1809 convertiría a la ciudad olívica en la primera de Europa en expulsar al ejército de Napoleón de una plaza conquistada.