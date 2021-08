¡Felicidades anticipadas, Armando González, que no en vano cumples mañana 90 tacos! Cómo han pasado los años, te dirás recordando aquella Olimpiada de Roma de 1960 en la que fuiste timonel con nuestros olímpicos de remo vigueses. O qué rápido han pasado todos esos años de tu vida como contable en Álvarez, viajando por todas las tiendas de España. O cuando conociste a tu mujer, la sevillana Mary Carmen Alonso, hace 52 años, aunque recuerdes la primera vez que la cogiste de la mano, que no era un coña en aquellos tiempos. En realidad siempre fuiste un hombre muy casero, aficionado a nadar, devoto del Cristo y empeñado en coleccionar todos los artículos que salían sobre Álvaro, tu hermano, con los que llegaste a llenar cuatro álbumes. Sí. Alvarito, el del Celta, que se nos fue en 2005, tras permanecer 30 años vinculado como masajista al equipo celeste. Bueno, erais gemelos y sabe Dios las veces que habéis pasado uno por otro y las que te habrán saludado o pedido un autógrafo creyendo que era él, que tienes que reconocer que era mucho más conocido que tú. ¡Pero si aún te saludaban algunos después de fallecido! Pues nada, Armando, que llevas 90 años ejerciendo de vigués de pro, de toda la vida, del Celta, del Cristo y de FARO DE VIGO. Recibe un abrazo, hombre.

Historias de Isabel Blanco

Mira que hace años que te conozco, Isabel, yo creo que desde que estabas asesorando en la Casa da Muller, desde tu perspectiva como abogada especialista en Derecho de Familia. Calculo que en tiempos de Soto en la alcaldía. Isabel Blanco Franco, alias Isabel Blanco-Rivas en honor de tu abuela. Conocí tu despacho de Vigo, el que luego montasteis en Ponteareas... También recuerdo las tensiones e ilusiones de tu primer libro con la aparición de esa vocación no sé si tardía de escritora, no hace muchos años, creo que con aquellas Historias de almas inquietas. Luego vino un puñado más, poemarios unos, relatos otros, cuentos, alguna biografía... Hace un mes me hablaste en La Comidilla, cuando nos echamos unas risas con esa gran actriz que es Mariana Carballal, de algo que tenías entre manos pero no quisiste desvelar y ya es realidad. Se titula Galegas na ciencia, está editado por Belagua e ilustrado por María Lapido y recoge la biografía de 20 científicas gallegas que abrieron las puertas en el campo de la ciencia. La primera ginecóloga gallega, la primera arquitecta, la primera programadora... desde Isabel Zendal hasta Teresa Miras, recientemente fallecida. No paras, Isabel, mujer entera y verdadera.