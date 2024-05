El rendimiento académico del alumnado de ciclos superiores retrocede por cuarto año

Galicia se prepara para afrontar una revisión de la Formación Profesional en profundidad a partir de septiembre, en consonancia con la nueva ley estatal que regula estas enseñanzas profesionalizantes. En estos momentos, 300 profesores ayudan a la Consellería de Educación a definir un sistema que la Administración aspira a que no enturbie el “éxito” del modelo en Galicia. Cuando habla de “éxito”, la Xunta presume de cifras y, en particular, de que este curso se han marcado registros históricos en cuanto a inscritos, con más de 64.000 alumnos. No obstante, el rendimiento de ese alumnado, es decir, qué tal llevan las materias –en los ciclos se habla de módulos– en las que están matriculados ha experimentado una tendencia a la baja entre los que siguen ciclos superiores, un tipo de formación que la OCDE enmarca dentro de la educación superior, como la universitaria.

Los datos recién publicados por el Ministerio de Educación muestran, por un lado, que quienes se deciden a hacer una FP de tipo superior en Galicia, en muchos casos incluso llegados de los campus que buscan nuevas oportunidades laborales o que pretenden reciclarse con agilidad y en la que, en ciertos ciclos, la nota de acceso comienza a ser tan determinante como en la universidad, superan una media del 86,2 por ciento de los módulos de los que son evaluados. Esa cifra no es solo inferior a la de los cursos vinculados con la pandemia (fue del 87,4% en 2020-21, que arrancó en plena crisis sanitaria, o el 89% de 2019-20, cuando hizo irrupción el virus), sino también a los logros de 2018-19, cuando la media aprobada era del 91,2%, y del curso previo, cuando llegaba un 91,3%.

Desempeño universitario

Eso sí, aprueban un porcentaje similar de materias que los universitarios. En las facultades, la tasa de éxito, que relaciona los créditos superados sobre los presentados –los realmente examinados, al margen de cuántos se hubiera matriculado el estudiante– es del 85,6 por ciento con datos referidos al mismo curso, 2021-22, y después de encadenar solo dos de descenso tras rozar el 92 por ciento del año del COVID. Si en cambio se tienen en cuenta para el análisis todos los créditos matriculados, y no solo los examinados, el alumnado de FP registra un desempeño diez puntos superior.

La estadística revela también que quienes cursan un ciclo superior se esfuerzan por aprobar más materias. En los ciclos de grado medio –siempre tomando en consideración la modalidad presencial–, el porcentaje de módulos superados sobre los examinados es del 78,7 por ciento en 2021-22, dato que supone el tercer año de retroceso consecutivo y diez puntos menos que los resultados relativos a 2018-19 recogidos por el Gobierno.

Si lo que se examina son los resultados del alumnado matriculado en FP básica, que pretende asegurar una formación a quienes les cuesta terminar la escolarización obligatoria, el dato es bastante parecido al de ciclos medios, con un 77,4% de módulos superados.

Diferencias entre la pública y la privada

En este tipo de estudios, los básicos, se registra un mejor desempeño de los matriculados en centros públicos, que sacan adelante un 77,6% de las materias, un punto más que en la privada. No sucede lo mismo en los ciclos de grado medio y superior, donde la tónica es que aprueben más asignaturas de media quienes se forman en centros privados. En el caso concreto de los ciclos de grado medio, en estos últimos el alumnado saca adelante un 81,4% de módulos frente a un 77,9% en centros públicos. En superior, es de 90,7% frente a 85,1%, nuevamente a favor de la privada.

Seis de cada diez alumnos de ciclos medios evaluados al menos en cinco módulos los aprueban todos, un porcentaje que sube diez puntos entre los inscritos en ciclos de grado superior. En el extremo contrario, uno de cada diez inscritos en presencial de grado medio no consigue aprobar ni una sola materia, lo mismo que un 6 por ciento de quienes se embarcan en un FP de grado superior.

