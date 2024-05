La Xunta rastrea 400 herencias en un lustro y se queda con más de 30 al no hallar sucesor

Buscan a herederos de una gallega fallecida en Suiza. Fue el comunicado lanzado por un juzgado de primera instancia de Zúrich con el objetivo de buscar a los descendientes de la difunta originaria de Pontevedra y así poder encontrar a posibles beneficiarios de sus bienes. En ocasiones hay herederos, en otras no hay familiares o no, simplemente, se da con ellos. Es una situación cada vez más frecuente cuando no hay hijos, hermanos o sobrinos o por desconocimiento u omisión voluntaria no aparecen los herederos para hacerse cargo del patrimonio del fallecido. Cuando esto ocurre, las herencias sin testamento pasan a manos de la Administración con la condición de que esos fondos liquidados se destinen a fines sociales. Eso sí, el proceso de las llamadas cuentas de abintestatos, herencias sin testar o reclamar, es tedioso y se prolonga durante años hasta conseguir hacerse con esos ahorros, viviendas, vehículos o joyas.

En los últimos cinco años, la Xunta inició la investigación de casi 400 herencias –44 en 2019, 38 en 2020, disparándose hasta 97 en 2021 y 99 en 2022 (años postpandemia), 73 en 2023 y casi una treintena en el arranque de este año–, según datos facilitados por la Consellería de Facenda. Pero muchos de estos rastreos no pasarán finalmente a la siguiente fase, la de declaración de herederos, ya que la Xunta suele encontrar herederos preferentes. En ese periodo, la Xunta consiguió hacerse con 33 herencias.

Cuando la Administración comprueba a priori que aparentemente la persona fallecida no tiene herederos, se inicia el procedimiento para declarar heredera a la comunidad autónoma. Esta resolución se publica tanto en el Boletín Oficial del Estado, como en el Diario Oficial de Galicia o en la web de la Consellería de Facenda. En los últimos 15 años, en la comunidad gallega se declararon más de un centenar de declaraciones administrativas de herederos en favor de la Xunta. De ellas, más de 30 en un lustro: 3 en 2019, otras 3 en 2020,10 en 2021 –el ejercicio con más procedimientos declarados–, 7 en 2022, 6 en 2023 y 4 en los primeros tres meses y medio de este 2024.

Una vez que la Administración es declarada heredera, es cuando se procede a liquidar el patrimonio de la herencia para destinarlo a fines asistenciales o culturales, tal y como determina Lei de Dereito Civil de Galicia.

Pese al importante volumen de investigaciones y declaraciones de abintestatos resueltas en estos años en Galicia, entre 2021 y 2024 no hubo liquidación alguna de herencias, lo que da cuenta de lo lento que resulta este proceso. El balance desde el año 2010 así lo pone de manifiesto: desde entonces la Xunta ingresó casi 212.954,85 euros procedentes de únicamente siete liquidaciones, tal y como detallan desde la Consellería de Facenda.

“Estos tres procedimientos –investigación declaración de abintestatos y liquidación de la herencia– son transversales en el tiempo ya que se dilatan durante varios años”, apuntan desde Facenda. Por ejemplo, las declaraciones de herederos en el año 2018 se corresponden, en su gran mayoría a actuaciones previas realizadas en otros años —2024, 2015 o 2016— e incluso anteriores. En la actualidad, solo cinco comunidades –Galicia, junto con Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra– pueden convertirse en administradoras de los legados sin testamento.