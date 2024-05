Directores proponen a Educación ampliar los libros digitales y editoriales de E-Dixgal

Ampliar la oferta de recursos didácticos a la que apuntan los profesores, así como la revisión de los libros digitales y ampliar las editoriales que están en E-Dixgal son algunas de las propuestas que ayer trasladó la Xunta autonómica de directores a la Consellería de Educación. Fue la segunda reunión de la ronda de contactos establecida por la Xunta para “escuchar” a la comunidad docente y hacer un diagnóstico de situación, tras recibir a la federación de Anpas gallegas el día anterior, que les demandó más información del programa para las familias.

Los representantes de los directivos de centros –en la junta telemática participaron los responsables del CPI de Vedra, del CEIP de Chans-Bembrive, de Vigo; del CEIP Felipe de Castro de Noia; y del CPI San Tomé de Carballo– indicaron que existe consenso seguir con la educación digital, pero “con mejoras”. “E-Dixgal es un método de enseñanza que rompe la brecha digital”, defendieron de forma unánime. Es decir, permite el acceso a herramientas tecnológicas a todo el alumnado, al tiempo que destacaron sus posibilidades con niños con necesidades educativas especiales, con contenidos “atractivos”.

Reparar los ordenadores

Entre las demandas de los directivos salió a colación financiar la reparación de los ordenadores en aquellos hogares con menos recursos aunque se trate de efectos relativos a un mal uso –como la rotura de pantalla, por ejemplo–.

El director del CEIP Felipe de Castro de Noia, Fran Lires, confirmó la apuesta “mayoritaria” por la enseñanza digital. “Tenemos E-Dixgal y también trabajamos con libros y libretas: es un recurso más”, explicó sobre una confusión aparente del uso exclusivo de pantallas. “Los recursos digitales vinieron para quedarse: ya no estamos hablando solo del libro digital, sino de que el futuro pasa por la inteligencia artificial (IA) o la realidad aumentada”, completó Lires. “La escuela no puede dar la espalda a lo que está ocurriendo en la sociedad”. Del mismo modo que otros participantes, considera que “se está confundiendo el objetivo dentro y fuera de la escuela”. Testimonio similar expuso el director del CPI de Vedra, José Viaño Rey,: “Somos partidarios de recursos digitales como una forma de enseñar acorde con los tiempos y la sociedad. Soy profesor de Geografía e Historia y llevo 42 años en la docencia; empecé sin casi recursos y hoy somos capaces de poner al alumnado ante la cúpula del Vaticano, el Partenón o el faro de Fisterra, usando Google; no les podemos privar de estos avances”. Otra cuestión la constituye, destaca el docente, “educar en el uso regulado de las pantallas”.

Los participantes destacaron asimismo el compromiso de la Consellería a tomar nota de las demandas: “necesitarían actualizarse los libros digitales y ampliar su oferta”. Además coincidieron en la petición de las familias para informar mejor sobre el programa y aclarar dudas (“una mayor transparencia”). También en formar al profesorado con antelación: “Quizás ya desde las escuelas de Magisterio, no cuando llegan al centro y tienen que impartir Edixgal en ese mismo curso, señalan. “Evidentemente, este recurso implica estar atentos en el aula y una necesidad de supervisión del alumnado”, coincidió el director del CEIP de Chans-Bembrive en Vigo, Juan Carlos Abalde. “Hay un clima social en contra de las pantallas pero en este debate se mezcla el uso de móvil, de redes sociales y herramientas digitales. E-Dixgal comprende libro digital, pero no en exclusiva”, aclaro. “Llegan padres a preguntar si se va a dejar de escribir o leer en papel. Nosotros seguimos usando material impreso, cuadernos y libros... y existe interacción con el profesor y los compañeros. Queremos un sistema mixto. La otra alternativa, si es volver al libro tradicional, no la vemos”, completó Abalde.