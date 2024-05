Luz verde a la Estrategia de movilidad que aspira a reducir desplazamientos a motor, tiempos y contaminación

El Gobierno gallego ha dado luz verde este lunes a la Estrategia de movilidad que tiene como horizonte 2050 y que presenta varios hitos hasta esa fecha, como que el 30% de los desplazamientos no estén motorizados en 2030 o que el 90% de la población esté a menos de 30 minutos de su centro sanitario de cabecera en 2040 y que en esa misma fecha toda la población tenga al alcance de 15 minutos una vía de altas prestaciones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo autonómico, el mandatario autonómico dio algunas pinceladas de esta estrategia, que movilizará 420 millones de euros, de los cuales, según explicó el conselleiro de Presidencia --que integra las competencias de movilidad--, Diego Calvo, la mitad se corresponden con la Administración autonómica y el resto entre la del Estado y las administraciones locales, que también están implicadas.

El documento recoge un centenar de medidas, que tienen como objetivos reducir las necesidades de desplazamiento, reducir la distancia de los traslados, las emisiones contaminantes y los accidentes de tráfico.

En su intervención, Diego Calvo ha explicado que este documento de más de un año de trabajo marca la hoja de ruta a seguir para hacer los desplazamientos "más sostenibles y seguros". "Se trata de definir la movilidad que Galicia quiere para el futuro inmediato", ha señalado el conselleiro de Presidencia, quien ha subrayado que se trata de "reducir la necesidad de desplazamientos, distancias, emisiones contaminantes y accidentes de tráfico". En esta línea, otro de los objetivos busca alcanzar las emisiones cero en el transporte de mercancías en 2050.

Con ejes como el trabajo, funcionalidad, sostenibilidad, innovación, seguridad y economía, se ha elaborado este plan de acción que contiene 99 medidas, 12 programas, 30 subprogramas y moviliza 420 millones de euros. Todo ello, relacionado con un plan director de carreteras, que está dotado de 1.538 millones de euros y el plan de transporte público, con 650 millones.

Diego Calvo también ha pedido "certezas" al Gobierno central sobre los transportes y, específicamente, sobre la alta velocidad, puesto que ya van "muchos años que cada anuncio que se hace se acaba convirtiendo en papel mojado".

En este sentido, el conselleiro de Presidencia se ha referido también a la necesidad de impulsar zonas de bajas emisiones en las ciudades, hacer posible un billete combinado de bus-barco-tren, mejorar el desarrollo de aplicaciones para que el usuario conozca la llegada del siguiente medio de transporte o mejorar el transporte de ría, junto con medidas como son las sendas peatonales, aparcamientos disuasorios o ampliar la red de recarga de vehículos eléctricos.

En definitiva, Diego Calvo ha indicado que se trata de mejorar las infraestructuras que dependen de la Xunta y que el Gobierno central también ejecute las pendientes para favorecer el cumplimiento de los objetivos.

Rueda insiste en una disculpa de Puente

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a señalar este lunes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debe "como mínimo" pedir disculpas y rectificar por sus palabras "absolutamente fuera de lugar" sobre el presidente de Argentina, Javier Milei.

En concreto, el ministro dijo el viernes en un coloquio sobre comunicación y redes sociales en Salamanca: "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, y salió a decir aquello y yo dije: es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no".

Rueda, que se encontraba de viaje institucional en Argentina en el momento en el que se produjo la polémica, ha considerado "lamentables" las palabras de Óscar Puente y ha incidido en la necesidad de mantener una buenas relaciones institucionales con los países en los que los gallegos y españoles tienen relaciones.

"Yo estuve allí y vi la importancia fundamental, la necesidad de que los gallegos que viven allí y sobre todo las empresas gallegas que están invirtiendo allí, arriesgando su patrimonio y creando riqueza, mantengan una buena relación con las instituciones argentinas", ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno.

En este sentido, el titular de la Xunta ha dicho que las declaraciones no venían "a cuento en absoluto" y ha asegurado alegrarse de que la imagen de los gallegos y de los españoles sea "muy diferente" de la que se puede extraer de la actuación de "algunos miembros del Gobierno de España".

Tras incidir en que las relaciones instituciones "son fundamentales", además de la educación y la corrección institucional", ha asegurado que "si el Gobierno de España considera que no tiene por qué velar por los intereses de los españoles, de los gallegos, y de las empresas españolas y gallegas" que estén en el Argentina, el Ejecutivo gallego "sí lo va a hacer". "Y fue lo que se hizo allí", ha manifestado en referencia a su reciente viaje al país sudamericano, del que acaba de llegar.

Matías González Cañón

Por último, Rueda ha atribuido al Partido Popular de Pontevedra la decisión de integrar al concejal de A Illa Matías González Cañón, que fue condenado por un delito de violencia de género. Un incorporación a la que, conforme ha indicado, no se va a oponer.

"Es una decisión que tomaron en el PP de Pontevedra y es lo que va a pasar. Fue lo que ellos decidieron y no me voy a oponer", ha manifestado al ser preguntado por la decisión de los populares de recuperar para sus filas al que fue su candidato en las elecciones de hace un año, pero que fue apartado tras salir a la luz pública una condena anterior (de hacía más de una década) por violencia machista.

Rueda ha recordado que él mismo dijo hace un año que González Cañón "no formaría parte" del grupo municipal del PP. "De hecho, fueron las elecciones municipales y se integró en el grupo mixto y, un año después, el PP decidió que podía procederse a esa integración y, por tanto, es lo que va a pasar", ha afirmado.

El presidente de los populares gallegos ha asegurado que el PP provincial le "comunicó" que, a instancias del Grupo Municipal, se había tomado esta decisión. "Me lo comunicaron, tomé conocimiento y no manifesté mi oposición", ha dicho.

Rueda ha sostenido "un año después se entendió que procedía su integración" después de unos hechos que ocurrieron "hace más de diez años" y por los que "cumplió ya con la justicia". "Por lo tanto, entendieron que un año después esta integración podía proceder y yo no tengo mucho más que añadir, ha señalado.