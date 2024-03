Luis López rechaza la tasa turística para Pontevedra porque no llegó a su techo

Pontevedra es “un destino paradisíaco” y “de moda” que todavía no ha “tocado techo”. Así lo considera el presidente de la Diputación de Pontevedra y líder provincial del PP, Luis López, “Lugués”, para desechar aplicar una tasa turística y abogar, en todo caso, por algún tipo de “regulación” puntual en aras de la sostenibilidad si es preciso como se hizo ya en el illote Areoso.

El dirigente popular reivindicó, en una entrevista a Europa Press, que “no procede establecer ninguna tasa turística en ningún lugar de la provincia de Pontevedra”, porque, aunque las Rías Baixas están “de moda”, opina que ni siquiera en localidades que reciben tantos visitantes como Sanxenxo “se ha tocado techo”.

“Tenemos un destino paradisíaco y no hemos tocado techo”, incidió, y rechazó hablar de conceptos como “masificación” para aludir a zonas con elevada afluencia en época estival, como puede ser Sanxenxo. Al respecto, comentó que las Rías Baixas están “de moda”, como demuestran distintas publicaciones y buscadores, y si el año pasado la provincia batió un “récord” de visitas, este año considera que “va camino” de repetir.

En ese contexto es contundente en su rechazo a una tasa que sí está sobre la mesa en el caso de Santiago –de hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se abría en enero a estudiar la posibilidad– o en algunos lugares como Sevilla, cuyo regidor plantea cobrar para acceder a la Plaza de España.

Para López, la implantación de un gravamen de ese tipo “no procede” en ningún punto de la provincia. Si acaso, es partidario de establecer una “regulación” de tipo puntual en lugares en donde pueda ser necesario, como ocurrió en el illote Areoso, en A Illa de Arousa, tomando de ejemplo “el modelo” que existe en las Illas Cíes. En ese sentido, destacó que su aspiración es compatibilizar el desarrollo que conlleva el turismo con la “sostenibilidad”. De ahí que incidiese también en una apuesta por la desestacionalización y recordase que, en aras de articular una mejor planificación, la Diputación de Pontevedra acaba de adjudicar un plan estratégico de turismo del destino Rías Baixas.

Luis López aludió también durante la entrevista a la utilidad de las diputaciones como “elemento vertebrador” y, tras el llamamiento del Consello de Contas a que ejerzan como “centrales de compra” de los concellos más pequeños, defendió pasos encaminados a la cooperación, pero desde el respeto a la autonomía local. No en vano, apuntó que cada ayuntamiento “tiene su finca que no quiere perder”, en relación al ámbito competencial. Por otro lado, aseguró que no es consciente de que en este momento existan más municipios en la provincia de Pontevedra que quieran emular el ejemplo de Cerdedo-Cotobade y elegir la fusión.