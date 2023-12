La Consellería de Sanidade impulsó este año un cribado para la detección precoz de casos de hepatitis C entre la población gallega. Se han realizado hasta ahora más de 81.000 analíticas y se han detectado casi un centenar de positivos.

La hepatitis C es una de las causas más importantes de enfermedad hepática crónica en todo el mundo y un grave problema de salud pública. Se conoce como la “pandemia silenciosa”, debido a su prevalencia y por ser asintomática durante décadas antes de que la enfermedad evolucione.

No existe una vacuna eficaz contra esta dolencia, por lo que es fundamental la labor de prevención para reducir el riesgo de exposición al virus. Además, en los últimos años se registraron importantes avances en los tratamientos gracias a la aparición de nuevos antivirales de acción directa, más eficaces y seguros, que alcanzan tasas de curación superiores al 95 por ciento.

La Consellería de Sanidade puso en marcha una Estrategia para la eliminación de la hepatitis C en Galicia. El Sergas estima que en Galicia existen 4.532 casos de infección activa. Sin embargo, se calcula que hay una fracción no diagnosticada de infección activa por el virus del 29,4 por ciento entre los 20 y los 80 años. Según esto, en Galicia habría 1.332 personas con infección activa no diagnosticada.

De ahí que la Consellería de Sanidade impulsara un programa de cribado para detectar estos casos positivos no diagnosticados. Este año se comenzaron a realizar pruebas entre las personas nacidas entre 1963 y 1974. En 2024 será en el rango de 1954 a 1963 y en el año 2025 se destinará a personas nacidas entre 1974 y 1983.

Hasta ahora se han detectado gracias a estas pruebas un total de 97 casos positivos, lo que supone el 0,12 por ciento de los pacientes que se sometieron a los análisis.